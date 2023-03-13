В библиотеке юных челябинцев учат делать куклы-обереги «Мартинички»

В детской библиотеке номер №12 Челябинска юных челябинцев учат своими руками делать куклу-оберег «Мартиничку». Эта кукла — славянский оберег: из белых нитей — символ уходящей зимы, из красных — символ весны и жаркого весеннего солнца.

Как рассказала корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» руководитель кружка детского творчества Надежда Шульгина, название «Мартиничка» происходит от названия первого месяца весны – марта. Кукла, изготовлением которой занимаются ребята и их родители, это оберег, который символизирует счастье, мир и приход весны в каждый дом.

Для изготовления этой весенней куклы используются нитки для вязания разных цветов. Посетителям кружка рассказали в какой последовательности перевязывать нити, чтобы получилась желаемая кукла, которая может нести в себе как мужское, так и женское начало. Есть и другие виды кукол: «Солнечный конь», «Столбушка», «Вербница» и другие.

Каждое воскресенье библиотека приглашает всех желающих узнать историю названия и технологию изготовления народных кукол, записавшись на занятие в кружок.

Кстати, по поверьям предков, куклы-обереги всегда считались некими талисманами, способными уберечь человека от бед и несчастий, привлечь в дом достаток и счастье, исполнять желаемое.