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Модернизация
Ольга Ярилова
Общество
27.07.2021 10:08
Фото: Управление культуры Челябинска

Замминистра культуры РФ высоко оценила обновленную детскую библиотеку Челябинска

Заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова высоко оценила обновленное пространство челябинской центральной городской детской библиотеки имени Горького, отметив креативность концепции, оригинальность дизайна, внимание к каждой детали с учетом потребностей детей разного возраста.

Как сообщает управление культуры администрации Челябинска, библиотеку модернизируют в рамках национального проекта «Культура». Она станет первым в городе храмом науки, усовершенствованным в этом году. Библиотека гостеприимно распахнет свои двери в начале сентября и станет подарком Челябинску на его юбилей.

Ольга Ярилова посетила детскую библиотеку имени Горького в ходе рабочего визита в Челябинск 23-го июля. Почетная гостья увидела, что ремонтные работы к настоящему моменту завершены, узнала, что ведутся поставка и монтаж оборудования.

Как отмечают в управлении культуры, фонд библиотеки пополнили четыре тысячи 264 экземпляра новых изданий, развивающие игры и игрушки. Новая организация пространства и мебель индивидуального дизайна обеспечат комфортные условия традиционного чтения и поддержку других видов деятельности, интересной и полезной современным детям.

«Компанию» традиционным библиотечным ресурсам составят современные технические средства (от цифрового пианино и стола для рисования песком до интерактивных устройств и системы электронной книговыдачи).

Десять сотрудников ЦГДБ имени Горького уже прошли обучение по организации работы библиотек нового поколения.

Детская библиотека имени Горького
Модернизация
Ольга Ярилова
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27.07.2021

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27.07.2021

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