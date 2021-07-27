27.07.2021
Власти Челябинска восстановят украденный у паралимпийца пандус
27.07.2021
ФСБ раскрыла сеть подпольных оружейных мастерских в 25 регионах страны
27.07.2021
На звериной тропе Таганая обнаружен след косолапой няньки
27.07.2021
Результаты проб на Тургояке показали безвредность воды
27.07.2021
Многодетные семьи могут бесплатно посетить аттракционы в парке Челябинска
27.07.2021
В Миассе огнеборцы спасли на пожаре десять человек
Замминистра культуры РФ высоко оценила обновленную детскую библиотеку Челябинска
Сергей Антипов: Подрядчик восстановит нарушенное при замене теплотрассы благоустройство на проспекте Победы
26.07.2021
Текслер возвращается к работе после небольшого отпуска в Крыму
26.07.2021
Жители северо-запада Челябинска спасают лес от вырубки под застройку
23.07.2021
Челябинск и его «милые» изъяны
22.07.2021
Больная тема: челябинцы требуют закрыть открытые люки
22.07.2021