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В бывшем бомбоубежище в центре Челябинска готовят выставку стрит-арта

Культура
Сегодня, 15:39
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В Челябинске в субботу, 19 сентября, в галерее «Клоповник» откроется выставка уличных художников «Челябинский Андеграунд».

Молодёжное пространство по адресу: Свердловский проспект, 60 открылось на месте бывшего бомбоубежища и стало местом проведения множества молодёжных мероприятий.

Выставка будет открыта месяц, вплоть до 18 октября. Всё это время в «Клоповнике» будут проходить события, раскрывающие тему стрит-арта с разных сторон, в том числе показы фильмов, лекции, дискуссии.

Один из организаторов выставки, Василий Яблонев, рассказал, как будет проходить данная выставка.

«Открытие по атмосфере будет похоже скорее не на серьёзный музейный вернисаж, а на вечеринку, потому что это больше подходит духу уличного искусства. Работы, которые будут представлены, видел каждый житель города, они на улице, на стене соседнего дома, на автомобиле в вечерней пробке, на телекоммуникационном шкафу у перекрёстка, ещё не замазанные или уже под слоем краски», - отметил Василий Яблонев.

Организаторы выставки расскажут про сами работы о техниках, эстетике и правилах, по которым живет граффити. Будут и интерактивные инсталляции, которые помогут прочувствовать мир уличного искусства. Если что-либо окажется непонятным, всегда можно обратиться к организаторам. Сами уличные художники также будут на открытии выставки, однако они пожелали остаться анонимными.

Также на открытии обещают представить нестандартный театральный перформанс, а тому, кто нарисует лучший эскиз граффити, вручат призы от магазина красок.

Фото из сообщества "Клоповник" в ВКонтакте

 

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