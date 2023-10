В Челябинске 16 ноября прозвучит рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда»

В Челябинске состоится рок-опера в двух действиях «Иисус Христос – суперзвезда» в исполнении Санкт-Петербургского театра «Рок-опера» в MTC Live Холл в 19:00.

Музыка — Эндрю Ллойд Уэббер

Либретто — Тим Райс

Русский текст — Григорий Кружков и Марина Бородицкая

Музыкальная редакция — Юрий Маркелов

Обновленная музыкальная версия — Артем Пантелеев

Постановка осуществлена по соглашению с The Really Useful Group Ltd.

Постановка — заслуженный деятель искусств РФ Владимир Подгородинский и Геннадий Абрамов

Балетмейстер — Геннадий Абрамов

Музыкальный руководитель — Анатолий Федченко

Художник-постановщик — Алла Коженкова

Рок-опера «Иисус Христос — cуперзвезда» -одно из наиболее известных произведений жанра «рок-опера», не нуждающееся не только в рекламе, но зачастую даже и в представлении. В феврале 1990 года театр «Рок-опера» первым в России осуществил постановку этой оперы на сцене ДК им. Ленсовета в Санкт-Петербурге. Символично, что премьера спектакля практически совпала с 1000-летием Православной церкви, а исполнитель роли Христа Владимир Дяденистов получил благословение на роль. Эта премьера стала настоящей вехой в развитии коллектива. Театр вышел на качественно новый уровень взаимоотношений со зрителем, не только заинтересовав молодёжь, но и снискав уважение и поддержку представителей церкви.

Рок-опера исполняется на русском языке в переводе Григория Кружкова и Марины Бородицкой. Сценическая редакция произведения отличается от традиционного прочтения рок- оперы, она ближе к Священному Писанию. Отчасти это обусловлено тем, что спектакль с самого начала выпускался под покровительством Православной церкви, а отчасти и особенностью перевода, ведь, несмотря на абсолютную эквиритмичность и, большей частью, полное совпадение русского и оригинального текстов, многие обороты в нём взяты из Евангелия почти дословно! Родившийся из сочетания, казалось бы, несочетающихся жанров спектакль поражает силой воздействия — нередко молодые люди, посмотрев спектакль театра «Рок-опера» приходят в церковь. Несмотря на абсолютно свободную трактовку авторами оперы Великой книги Нового завета, создатели постановки постарались сказать о том, что составляет основную тревогу дней наших: Без любви, без сострадания душа человеческая неизбежно деградирует. Человек перестает быть человеком! К тридцатилетию театра была записана обновленная музыкальная версия. В спектакле заняты ведущие артисты театра:

Вячеслав Ногин, Анна Позднякова,заслуженный артист РФ Александр Кавин, Татьяна Ворончихина, Александр Кашапов, Роман Никитин и др.

В составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления.

Отзывы из открытых источников:

«Нам очень понравился этот мюзикл! Прямо очень круто, много мыслей вызывает. Можно обо многом подумать - о политике, о религии, о морали , да и куча метафор и смыслов, каждый найдет для себя что-то, можно о разном подумать, в разные стороны далеко- далеко от сюжета можно рассуждать …. пища для ума. Мощная музыка и мощные голоса. Местами как будто ты на крутом рок - концерте. Мурашки идут. Мне очень понравилось…Лично я в восторг » - делится впечатлениями Алина Я.

«Вчера были на рок - опере... Очень интересно и волнительно...до мурашек от голосов скажу...Придя домой ещё долго слушала и смотрела что сняла для своих подруг... Самая малость.... Свет и исполнение своих ролей для меня на высоком уровне... Спасибо большое актёрам! - комментирует Светлана Д.

«29 июня сбылась моя давняя мечта – посмотрела постановку рок-оперы «Иисус Христос Суперзвезда» Санкт-Петербургского театра «Рок-опера». Шокирующе-приятные эмоции до сих пор. Спектакль выдержан в духе оригинальной версии 1973 года. Если откинуть библейский сюжет и оставить только идею бунтарства, развития духовных ценностей человека, трансформацию душ через страдания, нет ли здесь попытки донести до любого поколения в любые времена смысл и сущность настоящих человеческих отношений?.. Попытки показать, к чему приводят «равнодушие душ, бессердечность сердец»?.. Ведь исцеление и возрождение души доступны каждому, лишь стоит захотеть?.. Отсутствие декораций, кроме световых эффектов и дыма, никак не мешает восприятию. Наоборот – этакий минимализм заставляет зрителя прочувствовать атмосферу действа через вокальные партии и танцы…Рада что удалось сходить» - оставила свой отзыв tavi148536.

