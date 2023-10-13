В Челябинске 16 ноября прозвучит рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2


Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Агаповский район
Аргаяшский район
Аша
Ашинский район
Бакал
Брединский район
Варненский район
Верхний Уфалей
Волноваха
Екатеринбург
Еманжелинск
Еткуль
Еткульский район
Ижевск
Карабаш
Карталинский район
Карталы
Касли
Каслинский район
Катав-Ивановск
Кемерово
Кизильский район
Копейск
Коркино
Коркинский округ
Коркинский район
Крым
Кунашакский район
Куса
Кусинский район
Кыштым
Локомотивный
Луганск
Махачкала
Москва
Нагайбакский район
Нязепетровск
Озерск
Октябрьский район
Пластовский район
Санкт-Петербург
Сатка
Саткинский район
Сим
Снежинск
Сосновский район
Сочи
Троицк
Троицкий район
Увельский район
Уйский район
Усть-Катав
Херсон
Чебаркуль
Челябинскк
Чесменский район
Юрюзань
Ясиноватая
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Дороги
Транспорт
ЖКХ
Детское питание
Экология
Космос
Мусор
Коронавирус
На житейских перекрестках
Клещи
Сельское хозяйство
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Дороги
Транспорт
ЖКХ
Детское питание
Экология
Космос
Мусор
Коронавирус
На житейских перекрестках
Клещи
Сельское хозяйство
Новости и главные события Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и других городов Челябинской области. Актуальные статьи, эксклюзивные расследования, интересные интервью, фото, видео, анонсы событий и мероприятий
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинскому кардиохирургу Игорю Гладышеву из Федерального центра сердечно-сосуд
13.10.2023

Челябинскому кардиохирургу вручили высшую ведомственную награду Минздрава РФ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На башне челябинского сквера,
13.10.2023

На башне челябинского сквера установят часы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Спасатели Златоустовского отряда провели тренировку на крупнейшем горнолыжном курорте региона ― в
13.10.2023

Снег не за горами. Спасатели готовятся к открытию горнолыжного сезона

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Поисково-спасательная служба Челябинской области получила новую аварийно-спасательную технику.
13.10.2023

В Челябинской области масштабно обновили оборудование для спасательных операций
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В городе Сатка (Челябинская область) решено возродить старинную Свято-Троицкую церковь на улице 1
13.10.2023

В Сатке решили возродить старинную Свято-Троицкую церковь
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.10.2023

В Челябинской области в октябре жертвами бешенства стали лиса и кошка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.10.2023

Южноуральским детям объяснили правила поведения на железной дороге
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.10.2023

Финалисты шоу «Ну-ка, все вместе» выступят 5 ноября в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.10.2023

«Снеговики-добряки» возвращаются на Южный Урал
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.10.2023

В Челябинске выставили на торги недострой по Свердловскому проспекту

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.10.2023

Челябинские троллейбусы №7 и №14 возобновили движение до ЧМК
Рок-опера
Иисус Христос – суперзвезда
мюзикл
Культура
13.10.2023 12:57
Фото: Театр Рок-опера Санкт-Петербург

В Челябинске 16 ноября прозвучит рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда»

Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда» в MTC Live Холл (12+)

В Челябинске состоится рок-опера в двух действиях «Иисус Христос – суперзвезда» в исполнении Санкт-Петербургского театра «Рок-опера» в MTC Live Холл в 19:00.

Музыка — Эндрю Ллойд Уэббер

Либретто — Тим Райс

Русский текст — Григорий Кружков и Марина Бородицкая

Музыкальная редакция — Юрий Маркелов

Обновленная музыкальная версия — Артем Пантелеев

Постановка осуществлена по соглашению с The Really Useful Group Ltd.

Постановка — заслуженный деятель искусств РФ Владимир Подгородинский и Геннадий Абрамов

Балетмейстер — Геннадий Абрамов

Музыкальный руководитель — Анатолий Федченко

Художник-постановщик — Алла Коженкова

  Рок-опера «Иисус Христос — cуперзвезда» -одно из наиболее известных произведений жанра «рок-опера», не нуждающееся не только в рекламе, но зачастую даже и в представлении. В феврале  1990 года театр «Рок-опера» первым в России осуществил постановку этой оперы  на сцене ДК им. Ленсовета в Санкт-Петербурге. Символично, что премьера спектакля практически совпала с 1000-летием Православной церкви, а исполнитель роли Христа Владимир Дяденистов получил благословение на роль. Эта премьера стала настоящей вехой в развитии коллектива. Театр вышел на качественно новый уровень взаимоотношений со зрителем, не только заинтересовав молодёжь, но и снискав уважение и поддержку представителей церкви.

Рок-опера исполняется на русском языке в переводе Григория Кружкова и Марины Бородицкой. Сценическая редакция произведения отличается от традиционного прочтения рок- оперы, она ближе к Священному Писанию. Отчасти это обусловлено тем, что спектакль с самого начала выпускался под покровительством Православной церкви, а отчасти и особенностью перевода, ведь, несмотря на абсолютную эквиритмичность и, большей частью, полное совпадение русского и оригинального текстов, многие обороты в нём взяты из Евангелия почти дословно! Родившийся из сочетания, казалось бы, несочетающихся жанров спектакль поражает силой воздействия — нередко молодые люди, посмотрев спектакль театра «Рок-опера» приходят в церковь. Несмотря на абсолютно свободную трактовку авторами оперы Великой книги Нового завета, создатели постановки постарались сказать о том, что составляет основную тревогу дней наших: Без любви, без сострадания душа человеческая неизбежно деградирует. Человек перестает быть человеком! К тридцатилетию театра была записана обновленная музыкальная версия. В спектакле заняты ведущие артисты театра:

Вячеслав Ногин, Анна Позднякова,заслуженный артист РФ Александр Кавин, Татьяна Ворончихина, Александр Кашапов, Роман Никитин и др.

В составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления.

Отзывы из открытых источников:

 «Нам очень понравился этот мюзикл! Прямо очень круто, много мыслей вызывает. Можно обо многом подумать - о политике, о религии, о морали , да и куча метафор и смыслов, каждый найдет для себя что-то, можно о разном подумать, в разные стороны далеко- далеко от сюжета можно рассуждать …. пища для ума. Мощная музыка и мощные голоса. Местами как будто ты на крутом рок - концерте. Мурашки идут. Мне очень понравилось…Лично я в восторг » - делится впечатлениями Алина Я.

 «Вчера были на рок - опере... Очень интересно и волнительно...до мурашек от голосов скажу...Придя домой ещё долго слушала и смотрела что сняла для своих подруг... Самая малость.... Свет и исполнение своих ролей для меня на высоком уровне... Спасибо большое актёрам! - комментирует Светлана Д.

«29 июня сбылась моя давняя мечта – посмотрела постановку рок-оперы «Иисус Христос Суперзвезда» Санкт-Петербургского театра «Рок-опера». Шокирующе-приятные эмоции до сих пор. Спектакль выдержан в духе оригинальной версии 1973 года. Если откинуть библейский сюжет и оставить только идею бунтарства, развития духовных ценностей человека, трансформацию душ через страдания, нет ли здесь попытки донести до любого поколения в любые времена смысл и сущность настоящих человеческих отношений?.. Попытки показать, к чему приводят «равнодушие душ, бессердечность сердец»?.. Ведь исцеление и возрождение души доступны каждому, лишь стоит захотеть?.. Отсутствие декораций, кроме световых эффектов и дыма, никак не мешает восприятию. Наоборот – этакий минимализм заставляет зрителя прочувствовать атмосферу действа через вокальные партии и танцы…Рада что удалось сходить» - оставила свой отзыв tavi148536.

 

Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда» в MTC Live Холл в 19.00. (12+)

 

Рок-опера
Иисус Христос – суперзвезда
мюзикл
Новости по тегу: Рок-опера
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.02.2023

В Челябинске 13 апреля прозвучит рок-опера «Юнона и Авось»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.10.2022

В Челябинске можно послушать рок-оперу «Иисус Христос – суперзвезда»
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Из столицы Южного Урала в Беларусь можно будет летать напрямую. Вопрос по организации прямых рейс
Общество

Южный Урал и Беларусь становятся все ближе друг другу

12.10.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Златоусте (Челябинская область) из городского пруда на реке Ай в этом году извлекли более ста т
Среда обитания

Из пруда Златоуста на реке Ай извлекли более ста тысяч кубометров донных отложений

12.10.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинска продолжают жаловаться в социальных сетях на холод в квартирах, рассказывать о т
Среда обитания

Не всем челябинцам повезло с теплом: часть домов в городе все еще холодна

11.10.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На ремонт путепровода по Бродокалмакскому тракту (через железнодорожные пути у ТЭЦ-3) в Челябинск
Среда обитания

В 2024 году путепровод по Бродокалмакскому тракту в Челябинске станет безопасным и качественным

11.10.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В челябинском микрорайоне Чурилово в 2024 году создадут чудо-набережную Первого озера.
Среда обитания

В Чурилово в 2024 году создадут чудо-набережную Первого озера

10.10.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В пятницу, 13 октября, в  Челябинск на трехдневные гастроли приезжает настоящая живая к
Культура

В Челябинский театр кукол приезжает великий путешественник, актёр, поэт и немножко философ — Енот

09.10.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинскому кардиохирургу Игорю Гладышеву из Федерального центра сердечно-сосуд
13.10.2023

Челябинскому кардиохирургу вручили высшую ведомственную награду Минздрава РФ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На башне челябинского сквера,
13.10.2023

На башне челябинского сквера установят часы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Спасатели Златоустовского отряда провели тренировку на крупнейшем горнолыжном курорте региона ― в
13.10.2023

Снег не за горами. Спасатели готовятся к открытию горнолыжного сезона

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Поисково-спасательная служба Челябинской области получила новую аварийно-спасательную технику.
13.10.2023

В Челябинской области масштабно обновили оборудование для спасательных операций
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В городе Сатка (Челябинская область) решено возродить старинную Свято-Троицкую церковь на улице 1
13.10.2023

В Сатке решили возродить старинную Свято-Троицкую церковь
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванова Г.Н.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

13.10.2023 13:01

В Челябинской области в октябре жертвами бешенства стали лиса и кошка

13.10.2023 12:57

В Челябинске 16 ноября прозвучит рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда»

13.10.2023 12:41

Челябинскому кардиохирургу вручили высшую ведомственную награду Минздрава РФ

13.10.2023 12:38

Южноуральским детям объяснили правила поведения на железной дороге

13.10.2023 12:06

Финалисты шоу «Ну-ка, все вместе» выступят 5 ноября в Челябинске

13.10.2023 11:56

На башне челябинского сквера установят часы

13.10.2023 11:06

«Снеговики-добряки» возвращаются на Южный Урал

13.10.2023 10:36

Снег не за горами. Спасатели готовятся к открытию горнолыжного сезона

13.10.2023 09:48

В Челябинской области масштабно обновили оборудование для спасательных операций

13.10.2023 09:37

В Сатке решили возродить старинную Свято-Троицкую церковь

13.10.2023 09:14

Юная гимнастка из Челябинска завоевала «бронзу» всероссийских соревнований

13.10.2023 09:09

В Челябинске выставили на торги недострой по Свердловскому проспекту

13.10.2023 08:59

Челябинские троллейбусы №7 и №14 возобновили движение до ЧМК

13.10.2023 08:54

В Челябинске частично закрыли движение по улице Первой Пятилетки

12.10.2023 22:10

В пятницу в Челябинской области местами дожди

12.10.2023 17:58

Южный Урал и Беларусь становятся все ближе друг другу

12.10.2023 17:46

Пять ДТП произошли на железнодорожных переездах ЮУЖД с начала года

12.10.2023 17:27

Грипп и ОРВИ наступают, пневмония и корь от них не отстают

12.10.2023 16:36

Ирина Гехт проверит маршрут оказания помощи детям с аутизмом

12.10.2023 16:20

Фёдоровку и агроуниверситет Челябинска свяжет новый автобусный маршрут

12.10.2023 16:08

В аэропорту Челябинска у 42 пассажиров выявили ковид

12.10.2023 15:49

Дорожники Челябинской области стали героями фотовыставки

12.10.2023 14:57

В Челябинскую область прилетел высокий гость из Беларуси

12.10.2023 14:53

МТС ускорила интернет в самом западном городе «Уральской Швейцарии»

12.10.2023 14:35

Главный проспект Челябинска украсит липовая аллея

12.10.2023 14:02

Анонсы событий и мероприятий на 13 октября (18+)

12.10.2023 13:36

В челябинском доме, на защиту которого встал СК, дали отопление

12.10.2023 13:04

«Ночное собрание»: в Челябинске пройдет фестиваль современного искусства «Дебаркадер»

12.10.2023 12:59

«Россети» подготовили к зиме электросетевые объекты Поволжья и Урала

12.10.2023 12:14

В Брединском районе найден и обезврежен опасный снаряд времен Гражданской войны

12.10.2023 11:57

В полуфинале Центральной Уральской лиги КВН выступят четыре южноуральских команды

12.10.2023 11:13

Жители Челябинской области радуются за Усть-Катав, где открыли ледовый дворец

12.10.2023 10:50

Кыштымец обустроил конопляную оранжерею

12.10.2023 10:28

Зима близко: в челябинском парке начался монтаж катка

12.10.2023 09:52

Главный фонтан Челябинска завершил работу и отправился «на зимовку»

12.10.2023 09:37

Челябинка Марина Бузина завоевала «серебро» Летних Паралимпийских игр

12.10.2023 09:31

Из пруда Златоуста на реке Ай извлекли более ста тысяч кубометров донных отложений

12.10.2023 09:22

Челябинский педагог дополнительного образования покорил жюри общероссийского конкурса

11.10.2023 18:01

Должно быть тепло: Наталья Котова призвала «управляйки» держать на контроле каждый дом

11.10.2023 17:37

Сирень, пузыреплодник и кизильник украсят пять улиц Челябинска до конца октября

11.10.2023 17:37

«Россети» подготовили электросетевые объекты Поволжья и Урала к зиме

11.10.2023 17:28

Алексей Текслер: «У Катав-Ивановска большой, но нереализованный потенциал»

11.10.2023 16:52

Картина Фёдора Конюхова появится на стене дома в Миассе

11.10.2023 16:45

В Катав-Ивановском районе проложат асфальтовую дорогу к селу Тюлюк

11.10.2023 16:19

Четверг в Челябинской области обещают гололед и мокрый снег с дождем

11.10.2023 16:05

Челябинский «ЭФиР74» назовёт своих лауреатов 20 октября

11.10.2023 16:00

Анонсы событий и мероприятий на 12 октября (18+)

11.10.2023 15:55

Стала лучше и больше: обновленная «Поляна сказок» ждет маленьких челябинцев в гости

11.10.2023 15:28

Стартовал областной фестиваль граффити Наш Mural

11.10.2023 15:19

Юный челябинский атлет завоевал серебряную медаль на международных стартах в Калининграде

11.10.2023 15:03

Челябинка завоевала «бронзу» третьего этапа мировой серии Гран-при по тхэквондо в Китае

11.10.2023 14:35

Трехгорный ждет масштабная реновация

11.10.2023 13:49

Новый «Маяк» Катав-Ивановска

11.10.2023 13:31

В Юрюзани сорван запуск котельных, губернатор устроил местной власти разнос

11.10.2023 13:24

ЮУЖД обновит составы пассажирского поезда из Челябинска в Санкт-Петербург

11.10.2023 13:17

Не всем челябинцам повезло с теплом: часть домов в городе все еще холодна

11.10.2023 13:14

«Дух Байкала» - это кинофильм не о чрезвычайном происшествии, а о семейных ценностях

11.10.2023 13:00

В Челябинске ограничили движение по улице Степана Разина

11.10.2023 12:38

Челябинка вышла в финал международного конкурса красоты

11.10.2023 12:22

В Челябинске пройдут публичные слушания по изменениям в Правила землепользования и застройки

11.10.2023 11:59

Челябинский снайпер-росгвардеец стал обладателем крапового берета

11.10.2023 11:20

Движение на улице Татьяничевой в Челябинске станет двусторонним

11.10.2023 11:07

В 2024 году путепровод по Бродокалмакскому тракту в Челябинске станет безопасным и качественным

11.10.2023 09:12

Пенсионерка из Коркино перевела мошенникам миллион, взятый в кредит ее подругой

11.10.2023 09:04

В Челябинске ограничили движение транспорта по Свердловскому проспекту

11.10.2023 08:23

В Челябинске 26 октября выступит ансамбль песни и пляски Донских казаков им. А. Квасова

10.10.2023 17:56

В Челябинске 15 октября завершат работу садовые автобусы

10.10.2023 17:45

В среду в Челябинской области ожидаются небольшой дождь и мокрый снег

10.10.2023 17:24

«Сердце города» снова живет: верхнюю и нижнюю части Бакала соединил новый мост

10.10.2023 17:11

На улицы двух районов Челябинска этой зимой выйдет тротуарный ледокол

10.10.2023 16:56

Памяти Ивана Горохова

10.10.2023 16:43

Выжить без навигатора в дремучем лесу

10.10.2023 16:23

В Челябинске 24 декабря выступит Хор Турецкого с Новогодним шоу

10.10.2023 16:15

Упавшее на детскую горку в Челябинске дерево убрали, еще два опасных дерева спилят

10.10.2023 15:29

В челябинском парке Дружбы до середины ноября появится площадка для собак

10.10.2023 14:32

В Чебаркуле по жалобам жителей бывшего военного городка начата прокурорская проверка

10.10.2023 14:16

Пенсионеры получили подарки от Благотворительного фонда РМК

10.10.2023 13:58

Книга как лекарство: эсеры собирают литературу для участников СВО

10.10.2023 13:53

В Советском районе Челябинска увековечили память еще одного героя СВО

10.10.2023 13:45

В Миассе электросамокат загорелся в квартире 

10.10.2023 13:41

Анонсы событий и мероприятий на 11 октября (18+)

10.10.2023 13:28

В Ленинском районе Челябинска размыло дорогу, прокуратура и ГИБДД провели проверку

10.10.2023 13:16

Педагог из Златоуста получила благодарственное письмо от президента

10.10.2023 13:14

Челябинск традиционно станет площадкой «Ночи искусств»

10.10.2023 13:03

В Челябинской области создана интерактивная карта бомбоубежищ

10.10.2023 12:22

В Чурилово в 2024 году создадут чудо-набережную Первого озера

10.10.2023 11:45

Стелу «Город трудовой доблести» в Магнитогорске «подбили» из рогатки

10.10.2023 11:25

Спецтехника от ВТБ Лизинг - обзор осенних предложений

10.10.2023 11:23

Справедливороссы регулярно помогают семьям бойцов из Челябинской области

10.10.2023 11:17

Превращение пустыря в челябинском поселке Смолино в сквер обойдется в 21 миллион рублей

10.10.2023 11:00

Аудиторы КСП Челябинской области пришли в ЗАГС

10.10.2023 10:52

Уральский комбинат питания модернизирует пищеблоки челябинских школ

10.10.2023 10:28

Челябинская область сохраняет высокий уровень долговой устойчивости

10.10.2023 10:06

В Кыштыме открыли обновленный бассейн «Пионер»

10.10.2023 09:21

Команда ММК в седьмой раз одержала победу в спартакиаде Челябинской области

09.10.2023 20:24

Анонсы событий и мероприятий на 10 октября (18+)

09.10.2023 18:49

Более 200 свалок ликвидируют в Челябинской области в 2023 году

09.10.2023 18:23

В Челябинской области 10 октября – прохладно и ветрено, местами дожди

09.10.2023 17:55

ММК и «СибКом Цифра» стали партнерами

09.10.2023 17:47

ММК поддерживает Детский экологический форум