В Челябинске 31 марта состоится рок-спектакль «Цой. Последний герой»

Рок-спектакль «Цой. Последний герой» в исполнении трибьют- группы «Последний герой» пройдет в Театре ЧТЗ, 31 марта 2023 в 19:00.(16+)

Музыкальное действо — «Цой. Последний герой» созданный в необычном жанре спектакля — концерта, исполнен профессиональными музыкантами. Пронзительные и простые истории из жизни Виктора Цоя, музыкантов группы Кино и их фанатов, людей которые любили и любят эту музыку. Истории — штрихи к портрету кумира миллионов. Факты его жизни, серьёзные, забавные, грустные случаи, немного мистики , и конечно же песни, которые будут подпевать все зрители в зале.

Отзывы зрителей из открытых источников:

Елизавета: «Я хотела бы выразить огромную благодарность вашей группе. Спасибо вам за тот прекрасный концерт. Вы зажгли огонь в сердцах всех зрителей!25 февраля в Нижневартовске я побывала на вашем рок-спектакле «Последний герой». И хочу сказать - это было незабываемо. За эти два часа прочувствовался каждый этап жизни и творчества Виктора Цоя. Настолько переданы были эмоции, настолько там было атмосферно, что это невозможно передать словами…Творчество Цоя навечно остается в памяти и сердцах людей. Актеры-музыканты, вы молодцы! Спасибо большое за ваши старания!»

Диана П.: «Человек, слушающий Цоя, он не похож на других и во что то верит. Пока есть такие группы, как группа «Последний герой», дарящие невероятную атмосферу и эмоции, зрители, хором поющие легендарные песни, в мире остается что-то настоящее, ценное и вечное, поистине обретает смысл и отзывается в сердцах».

Алиса: «Спасибо вам огромное за такое погружение в ту самую атмосферу, где пробегали мурашки ежеминутно, за те слова и мотивы ,которые в наших головах с детства. Цой жив! Вы большие молодцы, что продолжаете творчество Виктора»

Василий: «Ребята, спасибо вам огромное! Мне было 10 лет , когда не стало Виктора на пике своей популярности. Если бы не эта трагедия, я уверен, что он бы доехал до Урала, и я бы посетил его концерт. Но эта мечта стала реальностью, благодаря вам. Спустя 30 лет»

Артур: «Привет, ребята, г. Каменск- Уральский. Спасибо что приехали. Отличное выступление. Отличный голос. Отрывки из жизни нашего кумира и тут же песня в тему-Транквилизатор. Музыканты –и тут же актеры, это гениально-молодцы!...Вот что делает со зрителями действительно настоящая музыка и сама личность Цоя. Эта музыка всегда вечна и тексты актуальны и сейчас. Приезжайте еще. Обязательно будем ждать. И снова будет полный зал. И снова будет мощность и драйв, и эмоции»

Рок-спектакль «Цой. Последний герой»» в Театре ЧТЗ, 31 марта 2023 в 19:00.(16+)