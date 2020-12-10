В Челябинске, готовясь к своему 100-летию, театр драмы показал историю афиши

Вчера, 9 декабря, Челябинский театр драмы имени Наума Орлова отпраздновал свой 99-летний день рождения, в честь которого открылась выставка «100 спектаклей — 100 афиш». Экспозиция приурочена к 100-летию театра, за этот года она объедет всю Челябинскую область и вернётся обратно ближе к юбилею.

На открытии выставки присутствовали заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов, директор Челябинского театра драмы Елена Петрова и его главный режиссер Александр Зыков.

Всего на выставке представлено, помимо афиш, двадцать костюмов, десять планшетов с их эскизами и десять с историей театра. Выставка продлится до 14 декабря, после чего поедет в Копейск и Касли, а затем и по другим городам области. 21 октября будущего года, ближе к столетнему юбилею театра выставка вернётся в столицу Южного Урала.

«К юбилею выставка станет больше, мы её насытим другими новыми элементами, больше будет костюмов, реквизита, мы покажем своим зрителям, как рождается спектакль. Молодым будет интересно смотреть, как менялась печать. Людям старшего поколения будет интересно вспомнить по афишам, на какие спектакли они когда-то ходили», – рассказала директор театра Елена Петрова.

Выставка афиш визуально закольцована - начинается и заканчивается почти в одном месте. По словам Елены Петровой, это очень символично, она начинается двадцатым годом прошлого века и заканчивается двадцатым годом нынешнего. Режиссер Александр Зыков, рассказывая о выставке, сделал акцент на том, что в период открытия театр тоже переживал непростые времена, но всё равно зрители в нём нуждались. Изменения в городе неизбежно приводили к изменениям в театре, поэтому у нас есть информационные стенды о жизни города и театра, уточнил он.

В честь такого знаменательного события состоялся концерт с участием известных южноуральских музыкантов и артистов.

«Есть известное выражение «Театр начинается с вешалки», на мой взгляд театр начинается с афиши. Лицо театра – это его спектакли и от того, какие идут спектакли, складывается вся его летопись, о которой мы сегодня говорим», – прокомментировал событие заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.

Также Вадим Евдокимов сообщил, что театру в честь столетнего юбилея к 2022 году будет выделено 240 миллионов рублей из бюджета страны и ещё столько же из бюджета области. Директор театра Елена Петрова пояснила, что данные средства будут направлены на реконструкцию театра, причём не только его внешнего облика, но и починку внутренних систем коммуникаций, которые не ремонтировались со времён его постройки.

Александр Краснов уже много лет является хранителем музея театра, благодаря его работе эта выставка и состоялась. Афиши отсканированы и отпечатаны на поликарбонате, и, конечно же, старые афиши довольно сильно отличаются от новых.

«Раньше афиши печатали в основном способом шелкографии, они были одного цвета, главное было донести основную информацию: название спектакля, кто режиссёр и т.д. Афиши 60-х годов стали более информационными и красочными. Современная афиша уже должна заинтересовать публику и показать то, что её ожидает», – рассказал Александр Краснов.

Много тайн хранят в себе и костюмы драматического театра. Например, некоторые сделаны из одежд священников, которые попадали в театр во времена, когда советская власть вела активную борьбу с религией.

«Однажды в 1941 году актриса отдала на перешивку огромный палантин, сшитый из чернобурки, от него остался мех, который мы бережно хранили, а в 1976 был спектакль, где нужно было сыграть миллионершу, и эта лиса снова оказалась на сцене», – этой историей поделился хранитель музея Александр Краснов, чтобы наглядно показать, насколько бережно хранилище относится к костюмам и насколько у простых вещей может быть богатая история.

Выставка проходит при поддержке Российского Фонда культуры. Посмотреть её в Челябинске можно будет в театре драмы имени Наума Орлова до 14 декабря.