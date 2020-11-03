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В Челябинске откроется художественная выставка «Урал, Сибирь, Дальний Восток»

Культура
Сегодня, 16:46
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Автор: 
Анастасия Гончарова

В Челябинске в ближайшую пятницу, 6 ноября, откроется IV межрегиональная художественная выставка «Урал, Сибирь, Дальний Восток».

Как сообщила информационному агентству «Урал-пресс-информ» ответственный секретарь Челябинского регионального отделения ВТОО “Союз художников России» Светлана Бахарева, эта выставка - масштабное событие года в художественной жизни Урала. Ведь её цель - создание условий для развития и популяризации изобразительного искусства. Авторы работ получат возможность установить творческие контакты друг с другом и повысить свой профессиональный уровень в процессе общения и обмена опытом. А также у ценителей искусства, зрителей появляется возможность приобщиться к лучшим художественным произведениям российских авторов.

В экспозиции выставки представлены два вида изобразительного искусства: живопись и декоративно-прикладное искусство.

Возрастной диапазон участников достаточно широк, но молодых художников немного, основная часть экспозиции - это произведения признанных авторов, определяющих художественную стилистику областей региона.

Челябинскую область представляют Челябинск, Магнитогорск, Златоуст и Касли, Свердловскую область - Екатеринбург и Нижний Тагил, Тюменскую область -  Тюмень, Тобольск и Ялуторовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра/Ханты-Мансийск, Нижневартовск и Лангепас, Курганскую область - Курган, Оренбургскую область - Орск.

Организаторы выставки: ВТОО «Союз художников России», Министерство культуры Челябинской области, Российская Академия художеств, отделение Урал. Сибирь. Дальний Восток, Челябинское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» и региональные отделения Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Выставка проводится на площадках Выставочного зала Челябинского регионального отделения ВТОО «Союз художников России» (ул. Цвиллинга, 34).

Откроется выставка 6 ноября в 16.00

 

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Автор: 
Анастасия Гончарова
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