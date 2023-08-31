В Челябинске при участии жителей создадут мозаичное полотно, прославляющее город

В Челябинске при поддержке президентского Фонда культурных инициатив и при участии жителей галерея ценностей и ремесла «Историст» создаст огромное мозаичное панно, прославляющее столицу Южного Урала.

Локация из мозаики площадью более 70 квадратных метров появится в центре города в рамках гранта «Яркий след». Интересно, что бесплатно научиться работать с мозаикой и создать свой собственный фрагмент истории на века сможет каждый желающий.

Что будет изображено на полотне – решать жителям. Как отмечают авторы задумки, для них важно изобразить и передать другим поколениям культурные коды региона.

В связи с этим у инициаторов создания мозаичного панно имеется ряд вопросов к южноуральцам (ссылка на опрос – здесь):

«Какие знаковые места в городе вы назовете?»; «Вас бы порадовало появление локации, украшенной яркой переливающейся мозаикой, где можно фотографироваться и куда можно приглашать гостей города?»; «Что для вас Челябинск и наш регион? Чем славен и в чем его отличие от других территорий, какие события значимы?»; «Какие образы, ассоциации, символы вам приходят при мыслях о нашем регионе?»; «Что можно изобразить на мозаичном панно? Что вам хочется увековечить в истории?»; «Какие мемы про регион вы вспомните? («Да, мем - это тоже часть культурного кода», - отмечают авторы опроса)».

Кроме того, южноуральцы могут выразить готовность стать партнером или меценатом проекта «Яркий след».