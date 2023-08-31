31.08.2023
В Челябинске при участии жителей создадут мозаичное полотно, прославляющее город
31.08.2023
Доступ туристов на остров Веры на Тургояке по-прежнему ограничен
31.08.2023
В тепличном комплексе Калиновки «вырастили» свалку
31.08.2023
В Бакале умер от голода домашний щенок, закрытый в квартире жестокой хозяйкой
31.08.2023
Животноводы Челябинской области улучшили поголовье свиней
31.08.2023
В Челябинске на весь сентябрь закроют движение по улице Цинковой
В Челябинске при участии жителей создадут мозаичное полотно, прославляющее город
22.08.2023
Плюшкины современности: многие россияне испытывают привязанность к старым ненужным вещам
02.03.2023
В Челябинской области оценят уровень коррупции
08.02.2023
Более 70% предпринимателей готовы покупать отечественные товары по итогам опроса
11.10.2022
В Челябинске может стать меньше на одну бесплатную парковку
Какие изменения ожидают школьников в новом учебном году
30.08.2023
«Молодое бабье лето» в Челябинской области началось с затяжных дождей
29.08.2023
В Челябинске ко Дню города состоится 70 праздничных событий
28.08.2023
В понедельник у православных большой праздник - Успение Пресвятой Богородицы
27.08.2023
В Челябинской области стартовал сезон летне-осенней охоты
26.08.2023