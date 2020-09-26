В Челябинске прошёл осенний гала-концерт «Весны студенческой» среди СУЗов
Восемнадцать лучших коллективов из колледжей и техникумов семи районов Челябинска приняли участие в гала-концерте фестиваля «Студенческая весна города Челябинска – 2020» среди СУЗов.
Мероприятие прошло с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. По словам организаторов, зал был рассчитан на 800 человек, а разместили туда только 360. Однако, все желающие могли посмотреть прямую трансляцию фестиваля.
В Центре международной торговли уже не первый раз проводятся мероприятия после введения ограничений из-за угрозы распространения коронавируса. «Здесь организована влажная уборка, санитайзеры и пропускной контроль, надзор за температурным режимом. Кроме этого, у каждого участника брендированная маска, ну и, конечно, рассадка обязательно с соблюдением социальной дистанции», – рассказала Наталья Тетюева, директор фестиваля студенческого творчества.
Студенты долго ждали этого фестиваля, ведь у кого-то он успел пройти ещё в марте, а остальные дожидались сентября. Чтобы выйти на гала-концерт, нужно было стать лучшим коллективом в своём районе.
«У нас сначала проходил внутри колледжа фестиваль «Вдохновение», из него лучшие номера отобрали на Весну зареченскую по Калининскому району, который проходил в ЧелГУ. Потом мы выступали в Калининской администрации и вот мы здесь. Конечно , радует, что нас так вот отметили и пригласили на гала-концерт и то, что он всё равно прошёл, вопреки пандемии», – рассказала Александра Воробьёва участница группы «Sandcastle» Педагогического колледжа №1.
Лучшим коллективом в Тракторозаводском районе стал ансамбль танца «LaLaDance» Южноуральского государственного технического колледжа с номером «Дороги».
В Ленинском районе лучшим признан номер «Русь молодая» ансамбля народного танца «Уральская Рябинушка» Челябинского государственного промышленно -гуманитарного техникума им. Яковлева».
Лучшим в Центральном районе стал вокальный номер «Обийми» Зарины Хайруллиной из Челябинского автотранспортного техникума.
В Калининском районе победила Южноафриканская народная песня «Shohologa» сводного хора Педагогического колледжа №1.
Лучшим номером Курчатовского района стала песня «Мы верим в любовь» Рушаны Ялолитдиновой Челябинский юридический колледж.
Лучшим номером Металлургического района стал «Может знает лес», который представили Сергей Волков и Юлиана Кокошкина (Южноуральский много профильный колледж).
Лучшим в Советском районе стал вокальный номер Александры Богдановой «Верните память» (Академический колледж).
Мероприятие традиционно проходит при поддержке Администрации города Челябинска. Организатором является Российский Союз Молодежи Челябинской области.
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