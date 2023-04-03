В Курчатовском районе выбрали номинантов городского этапа «Весны студенческой»

В Челябинске в Международном институте дизайна и сервиса прошел отборочный этап фестиваля «Российская студенческая весна». В сравнении с прошлым годом количество участников увеличилось почти в два раза – 120 молодых людей показали свои таланты в творческих номинациях.

«Дорогие друзья, поздравляю с очередным этапом конкурса в нашем любимом районе. Всем желаю победы! Проигравших у нас не бывает, ведь это всегда творчество, задор, молодежная реакция на все. Вы замечательные, весна замечательная!», – выступил с приветственным словом на открытии фестиваля первый замглавы Курчатовского района Константин Матыгин.

Конкурс проводился среди студентов средне-специальных учебных заведений Курчатовского района: Челябинского юридического, Уральского регионального, Челябинского государственного колледжей, а также Колледжа международного института дизайна и сервиса и Челябинского колледжа индустрии питания и торговли. Предварительно они также прошли отбор в стенах своих учебных заведений. На районный этап попали лучшие номера.

«Фестиваль набирает популярность. Тем более в том году в Челябинске состоялся финал студвесны, который собрал две тысячи участников со всей страны. Думаю, что это мотивировало наших ребят принимать участие в конкурсе сейчас», – отметила замначальника отдела по культуре, физической культуре и работе с молодежью администрации Курчатовского района Кристина Никитина.

Всего было шесть направлений: вокальное, театральное, танцевальное, инструментальное, оригинальный жанр и мода. Причем участниками стали и те, кто не так давно занимается творчеством, и уже опытные артисты. Например, студентка 3 курса МИДИС Кристина Саковцева отучилась 13 лет в музыкальной школе, а теперь занимается в вокальной студии при институте.

«Я выступала с песней «Россия». Выбрала ее потому, что на данный момент эта композиция особенно актуальна и, конечно, из-за моей любви к Родине», – сказала Кристина Саковцева.

Членами жюри стали директор фестиваля «Студенческая весна профессиональных образовательных организаций 2023» в Челябинской области Ксения Прямкова, педагог-хореограф, призер международных и всероссийских конкурсов г. Челябинска, Екатеринбурга Алена Седова и руководитель образцовой студии «Дежа Вю», участница проекта «Голос 60+» Ольга Пушкина.

В результате просмотров творческих номеров жюри определило победителей в районном этапе. В направлении «Театральное» первое место у театральной студии «Характер» с номером «Перевод», в «Танцевальном» у театра танца «SHTRIH», в «Инструментальном» у Тимофея Колмогорова, в «Вокальном направлении «СОЛО»» победителем стал Рифат Рахмангулов, в «Мода» коллекция «Пейзаж-отражение».

Все победители получили статуэтки, грамоты и пауэрбанки.