В Челябинске состоится концерт карельской группы «Theodor Bastard»

В челябинском Конгресс-холле 24 ноября пройдет большой сольный концерт ярких представителей российской этно-электронной сцены «Theodor Bastard» с презентацией нового альбома и нового сингла.

Вокалистка группы Яна Вева, обладательница широчайшего диапазона и своей узнаваемой манеры пения, и мультиинструменталист Федор Сволочь в совершенстве отточили искусство создания сложно сплетенных звуковых полотен. В музыке «Theodor Bastard» психоделический трип-хоп соседствует с кинематографичными инструменталами, а архаичный world music с современной технологичной электроникой. Тексты на русском языке «Theodor Bastard» сочетают с глоссолалиями и шаманскими заговорами с такой же легкостью, с какой меняют инструменты на сцене. А над всем этим музыкальным разнообразием парит голос Яны Вевы – проникающий в душу, глубокий и многогранный.

«Theodor Bastard» – победители музыкальной премии «Russian World Music Award» как лучший коллектив в жанре world music, обладатели «Золотой Горгульи» за звук и вклад в этно-музыку, авторы саундтреков к десяткам фильмов, сериалов и компьютерных игр. Недавно музыканты получили премию John Lennon Songwriting Contest, учрежденную вдовой Джона Леннона Йоко Оно. Исполненная Яной песня «Волчок» по мотивам славянской колыбельной победила в номинации «Лучшая народная музыка».

«Theodor Bastard» более трех лет не выступали на сцене, сосредоточившись на студийной работе. За это время музыканты успели выпустить альбом «Волчья Ягода», несколько синглов и подготовить новое впечатляющее шоу. Группа приедет в расширенном составе из семи музыкантов. В программе прозвучат виолончель, гусли, и огромное множество этнических и самодельных инструментов.

«В музыке «Theodor Bastard» задействованы различные инструменты: никельхарпа, йоухикко, варган, древние флейты, шаманская перкуссия. Все это сочетается с электронными средствами. И перед нами сочетание фолка (такого, как Hagalaz Runedance или Ataraxia), трип-хопа, немного атмосферы Бьорк, кинематографического ощущения Sacred Spirit и изысканного эфирного голоса, поющего на русском языке (или его наречии). Под музыку «Theodor Bastard» вы закрываете глаза и видите серых волков, удивленно смотрящих на вас, падает густой снег, и вам нужно перейти по льду озеро, чтобы добраться до деревни за провиантом. Это чистейшее вдохновение, почерпнутое из нетронутой природы, которую мы утрачиваем, все сильнее разрушая ее», – такие отзывы пишут слушатели группы.

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