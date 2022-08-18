В Челябинске в одном проекте объединят народный танец и хип-хоп

В Челябинске 25-28 августа пройдет фестиваль-лаборатория «Народный танец: в поисках нового языка».

Организатором проекта выступает Фонд развития народного танца Натальи Карташовой и Татьяны Реус при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Мероприятие состоится на базе оздоровительного лагеря «Солнечная поляна». Участие в нем примут 12 танцевальных коллективов из Челябинска, Магнитогорска, Нязепетровска, Екатеринбурга, Ханты-Мансийска, Кургана, Тюмени, представляющие различные хореографические направления: народный танец, современную хореографию и street dance.

Участников ждет насыщенная программа: мастер-классы от ведущих экспертов различных хореографических направлений, творческие презентации коллективов, совместные репетиции, концерт знаменитой челябинской музыкальной группы «IZ NOT» (этно-бэнд), а также другие захватывающие события, без которых не проходит ни один летний лагерь. А утренние зарядки каждый день будут проходить в разных танцевальных стилях.

Так, мастер-класс по современной хореографии проведет балетмейстер Театра танца «Данс Арт» АО «Содружество дворцов культуры», специалист по современной хореографии в Государственном Российском доме народного творчества (Москва) Елена Слободчикова, мастер-класс по уличным направлениям - танцовщик и хореограф, обладатель российской национальной театральной премии «Золотая маска», создатель и директор школы танца «DA BOOM» (Екатеринбург) Александр Червинский. За знакомство с народной хореографией и повышение мастерства в этом направлении будут отвечать преподаватель колледжа искусств Тюменского государственного института культуры, балетмейстер, лауреат всероссийских конкурсов Александр Овчинников и артисты ГААНТ имени Моисеева, Заслуженные артисты РФ Евгения и Денис Панковы (Москва).

Примечательно, что 26 августа исполнится 110 лет со дня рождения Натальи Карташовой - выдающегося южноуральского хореографа, чье имя носит Фонд развития народного танца. Это очень символично, так как Наталья Николаевна внесла немалый вклад в развитие любительской хореографии, не боясь экспериментировать. В ее постановочном опыте было много творческого поиска. Один из удивительных примеров - хореографический спектакль «Хиросима», полностью реализованный на стилизации движений и элементов японского боевого искусства каратэ.

Итоговым творческим продуктом проекта станет пластический спектакль «Сказка. Точка (не)возврата», где в основу сценического действия ляжет синтез народного, современного танца, уличных направлений и живого музыкального сопровождения, которые дополняют и обогащают друг друга, создавая уникальную, неповторимую, оригинальную историю.

Художественный руководитель и главный балетмейстер спектакля - хореограф, балетмейстер, доцент, заведующая кафедрой хореографического искусства Южно-Уральского института искусств имени Чайковского Юлия Репицына. Музыкальное сопровождение спектакля будет обеспечивать молодой, но яркий коллектив - этно-бэнд «IS NOT».

Концерт-спектакль «Сказка. Точка (не)возврата» пройдет 28 августа в 19 часов на сцене ДК «Амбассадор» (Российская, 34).