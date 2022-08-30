В Челябинске завершился первый фестиваль уличных театров «Театры без крыш»

Кировка на три дня превратилась в театральную площадку под открытым небом, ведь уличный театр не имеет занавеса, кулис и «крыши». Его спектакли — это непредсказуемость, постоянный интерактив и общение со зрителем без четырех стен.

Аншлаг был не только на спектаклях коллективов хэдлайнеров, среди которых Театр Клоунады «Микос» г. Москва, «Театр Вкуса», г. Москва, «ВАУ» Воронежский академический уличный театр.

Но и на спектаклях программы «Роднули». Напомним, что работу челябинских коллективов оценивало профессиональное жюри. Его председателем выступает Алена Минина, режиссер крупнейшего международного уличного фестиваля «Елагин парк» в Санкт-Петербурге. Также в состав жюри входят Сергей Давыдов — член Ассоциации Уличных Театров РФ и Владимир Филонов — руководитель студии-театра «Манекен».

Лауретом 2-ой степени стала студия «М», спектакль «Охотники». Жюри также отметили коллектив дипломом «За мультидисциплинарность и образность мышления».

Лауреат 1-ой степени – театральная лаборатория «Метро», спектакль «Контрабас». Также была отмечена актерская работа Аллы Сергеевной Точилкой, которая в спектакле сыграла альтер эго героя.

Гран-при фестиваля забрал дуэт «Nebolet», спектакль «БАБАйки». Также Никита Манылов и Станислав Хомков получили приглашение на международный фестиваль уличных театров «Елагин остров» в Санкт Петербурге.

Но не менее важной наградой на фестивали уличных театров является «Приз зрительских симпатий». Он достался музыкально-пластическому театру «Аккорд».

«Спектакль «прыг скок» точно собрал бы шляпу. Действие получилось на столько зрелищным, что зрители были максимально вовлечены в него», - прокомментировал такое решение жюри Сергей Давыдов.

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Всероссийский фестиваль Уличных театров «Театры Без Крыш» завершился, оставляя после себя взрыв ярких эмоций и впечатлений.

Организаторами фестиваля является АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области». Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры Челябинской области.