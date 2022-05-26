26.05.2022
В челябинском театре драмы открылась «денежная» выставка
26.05.2022
Уровень коллективного иммунитета снижается, а регионы перестали заказывать вакцины от ковида
26.05.2022
Бывший контрактник из Челябинской области признан должником минобороны РФ
26.05.2022
В Челябинской области завершилась Универсиада вузов
26.05.2022
На месте бывшего завода АМЗ в Челябинске построят жилые дома и социальные объекты
26.05.2022
КСП Челябинской области: Ключевая ставка может снизиться до 12%
В челябинском театре драмы открылась «денежная» выставка
07.04.2022
Драматург – театру: Прошу вымарать мое имя из афиши
28.03.2022
День театра по-царски: в челябинском театре драмы императрица и кавалеры приоткрыли закулисье для зрителей
08.12.2021
Сто лет вместе с городом: Челябинский театр драмы имени Н. Орлова отмечает юбилей
23.12.2020
Челябинский театр драмы построил замок для Снежной Королевы.
Апелляционный суд отказал челябинским экоактивистам в иске о стройке рядом с бором
25.05.2022
Дольщики Копейска обратились к Путину: Покупали квартиры, а получили офисы
25.05.2022
Судьба замороженного конгресс-холла в Челябинске пока не определена, а ХП еще работает
24.05.2022
Где могут бесплатно полечить зубы дети и взрослые челябинцы
24.05.2022
Челябинская плотина нуждается в снижении транспортной нагрузки
23.05.2022