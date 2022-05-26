В челябинском театре драмы открылась «денежная» выставка

В Челябинском государственном академическом театре драмы им. Наума Орлова вчера, 25 мая, открылась выставка Банка России «Магия театра». Об этом сообщает пресс-служба челябинского отделения Уральского ГУ Банка России. Экспозиция включает в себя 19 увеличенных фотоизображений драгоценных монет с театральной тематикой. При этом на фотомонетах представлены все виды сценического искусства - драма, опера и балет.

Как отмечают организаторы, работы заинтересуют не только нумизматов, но и поклонников театра.

«На монетах запечатлены образы режиссеров, актеров, хореографов, великих оперных и балетных композиторов, а также сцены из легендарных постановок. Увеличенные изображения, представленные на стендах, дают возможность рассмотреть тонкую работу художников и все детали рисунков на монетах невооруженным глазом, без специального оборудования», – рассказала заместитель управляющего Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Наталья Кузьмина.

Например, на фотовыставке можно увидеть изображение монеты, диаметр которой в оригинале всего лишь 12 мм. Эта золотая монета номиналом 10 рублей посвящена произведению Петра Чайковского «Щелкунчик», а выпущена она была в 1996 году.

Выставка будет работать до 15 июня.