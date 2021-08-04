В челябинском театре оперы и балета завершается реконструкция оркестровой ямы

В челябинском государственном театре оперы и балета имени Глинки подходит к завершению масштабная реконструкция оркестровой ямы.

Чтобы создать идеальный баланс звука, ее уровень опустили на 20 сантиметров, укрепили каркас и полностью заменили ковровое покрытие.

Пюпитры отремонтировали и оборудовали светодиодными лампами, которые комфортны для музыкантов, но при этом не отвлекают зрителей от просмотра спектаклей.

Как рассказала пресс-секретарь театра Анастасия Черкас, электропроводка на 220 вольт заменена на слаботочную проводку на 24 вольта, что соответствует правилам пожарной и технической безопасности.

По-другому теперь выглядит и место дирижера. Современная подставка для партитуры оснащена электроподъемным механизмом, что позволяет регулировать пульт под рост каждого маэстро.

В настоящее время театр оперы и балета готовится еще к одному важному событию – открытию собственного музея. Постоянная экспозиция должна заработать к началу нового театрального сезона. Музейное оборудование из Санкт-Петербурга уже доставили в театр.

Концепцию музея челябинского театра оперы и балета разработала компания из северной столицы Ascreen. Сотрудники фирмы предложили создать яркую интерактивную экспозицию, сочетающую в себе элементы традиционного выставочного пространства и динамические, мультимедийные инсталляции.

«Каждый посетитель найдет для себя что-то интересное. В анимированных кадрах архивной фотохроники можно будет узнать историю театра с момента его проектирования. Видеоинсталляция «Люди театра» представит именитый состав первооснователей. Интерактивная проекция с кинетическими элементами расскажет об этапах создания постановки», – отмечает куратор музейного департамента компании Ascreen Анастасия Надеждина.

Кроме того, гости музея смогут перевоплотиться в героев популярных спектаклей, примерив на себя сценический грим при помощи мультимедийного экрана. Еще одним интересным экспонатом станет динамический макет, показывающий устройство сцены.

Посмотреть музейную экспозицию, которая разместится на третьем этаже театра, можно будет перед началом спектакля и во время антракта.