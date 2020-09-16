В Челябинской филармонии зазвучит скрипка одного из лучших музыкантов современности

Челябинская филармония завтра, 17-го сентября, начинает новый, 84-й концертный сезон, который - русской классической музыкой - откроют победитель XVI международного конкурса имени Чайковского, один из виртуознейших скрипачей Сергей Догадин и симфонический оркестр города под управлением Адика Абдурахманова.

На концерте, а начнется он в половину восьмого вечера, прозвучат сочинения Чайковского - квинтэссенция русской музыки, ее эталон. Так, будут исполнены «Пятая симфония» и великолепный «Концерт для скрипки с оркестром ре мажор» Петра Ильича, давно и прочно занимающие почетное место среди шедевров мировой симфонической классики.

В день старта 84-го филармонического концертного сезона, в 18 часов 30 минут, на здании концертного зала имени Сергея Прокофьева будут торжественно открыты уличные часы.

В Челябинской филармонии надеются, что арт-объект станет новым популярным местом для встреч и свиданий.

Церемонию открытия часов зрители увидят, находясь прямо в концертном зале: видео церемонии будет транслироваться на экран на сцене.

Концерт обещает стать для ценителей классической музыки настоящим открытием: Сергей Догадин известен во всем мире как один из лучших скрипачей своего поколения.

Первую премию и золотую медаль на конкурсе имени Чайковского молодой музыкант завевл в Москве в 2019-м году. Среди значимых побед Сергея Догадина - триумфальные выступления и на других международных конкурсах скрипачей - имени Йозефа Иоахима в Ганновере (Германия) и в Сингапуре.

Скрипка российского виртуоза звучит в лучших залах Европы (Золотой зал Музикферайн в Вене, залы Берлинской, Кёльнской и Варшавской филармоний, Концертгебау и Музикгебау в Амстердаме, Auditorio Nacional и Palacio de Congresos в Мадриде, Тонхалле в Цюрихе и в Дюссельдорфе, Tivoli в Копенгагене, Большой театр, Московская консерватория, концертный зал Чайковского и «Зарядье» в Москве, Большой зал Петербургской филармонии и Концертный зал Мариинского театра).

Сергей Догадин сотрудничает с ведущими оркестрами мира и выдающимися дирижёрами, преподаёт в высших учебных музыкальных заведениях Китая и США.

Выступление одного из виртуознейших скрипачей современности в Челябинске состоится в рамках федеральной программы «Всероссийские филармонические сезоны», организованной министерством культуры Российской Федерации и Московской государственной академической филармонией.

Фото предоставлено Челябинской филармонией