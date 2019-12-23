В Челябинской области выберут самую красивую маму
Фото: 
Олег Каргаполов
Культура
Сегодня, 11:26
Автор: 
Татьяна Марьина

В Челябинске впервые пройдет фестиваль-конкурс «Миссис Южный Урал». Это региональный этап всероссийского проекта «Миссис Россия-2020», который организует фонд семьи, материнства и детства «Планета женщин». После «домашней» победы коронованная мама будет представлять Южный Урал на конкурсе красоты в Москве.

До финала еще далеко. А корона победительницы уже в Челябинске. Она выполнена нижегородскими мастерами, украшена изумрудами, малахитом и своей цветовой гаммой символизирует Южный Урал.

Как рассказали на пресс-конференции организаторы проекта, участницей конкурса может стать только замужняя женщина, у которой есть хотя бы один ребенок. Возраст претенденток — от 24 до 53 лет. Рост, модельная внешность не имеют значения, потому что конкурс не про это. Он про доброту и гармонию женщины-матери, ее готовность менять себя и помогать другим. Как сказала на пресс-конференции первая леди Челябинской области, обладательница титула вице-миссис Москвы-2016 Ирина Текслер, «красота и корона – это лишь вершина большого айсберга».

«Красота не должна быть пустой»

Конечно, выход на подиум — это испытание, вызов себе, в первую очередь. О своем опыте участия в конкурсе «Миссис Россия» рассказали красавицы-мамы, которые специально приехали в Челябинск, чтобы поддержать южноуралский проект, его будущих участниц. Среди гостей — вице-миссис Приволжского федерального округа, обладательница титула «Woman Star World-2019» Анастасия Макарова, Мария Дорохина (миссис Россия «Музыка», 2016), «Королева музыки» Лариса Чудакова, «Мама России» Елена Чеботкова.

 «Совсем недавно я прошла весь этот путь,— говорит, директор конкурса «Миссис Южный Урал», мать троих детей Анастасия Макарова.— Нас научили красиво одеваться, ходить, презентовать себя. И главное, быть уверенной в себе. Это очень важно. Перешагнув психологический барьер, ты становишься более гармоничным человеком. Ты понимаешь, что в жизни успешной женщины – жены, матери, воспитывающей детей, должна быть и социальная, искренняя составляющая. Красота не должна быть пустой».

А это Елена  Чеботкова из Волгограда. В 2019 году на конкурсе «Миссис Россия она завоевала титул «Мама России». У нее шестеро детей, забот много. Но после конкурса ее жизнь приобрела новые краски. Елена активно занимается общественными делами, успевает шить и вышивать. Младшие сыновья, тройняшки, занимаются хоккеем. Она ездит с детьми на турниры, болеет за них.

«Когда ты завоевываешь корону,— признается Елена Чеботкова,— счастье видеть восторг в глазах своих детей, чувствовать их поддержку и гордость, что у них такая мама».

На самом деле, для женщин смелых, самодостаточных, энергичных  ничего невозможного нет. На конкурсе «Мисссис Земной шар-2020», который завершился 7 декабря в Китае, участвовали 80 красавиц-мам из 75 стран. А первое место и корону победительницы получила россиянка Ксения Кривко из Кемерова, у которой четверо сыновей.  

Успех южноуральских участниц еще впереди. Путь к финалу займет полгода. Сначала нужно пройти отборочный тур (он завершится 1 марта). Потом — три месяца подготовки, участие в самых разных мероприятиях и благотворительных акциях. С конкурсантками будут работать  бьюти-мастера, фитнес-тренеры, специалисты по сценречи, профессиональные стилисты, визажисты, психологи.

«Конкурс «Миссис Южный Урал проводится для того, чтобы напомнить обществу о том, что нужно создавать условия, чтобы женщина могла себя реализовать не только в семье и на работе,— говорит Ирина Текслер.— Наш мир мужской. А женщина — это проводник красоты, мира, добра, в том числе, и за пределами России. Когда мы выберем „Миссис Южный Урал“, о наших женщинах узнает весь мир».

Автор: 
Татьяна Марьина
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