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В горсаду имени Пушкина Челябинска резчики по дереву вновь покажут свой «Уральский характер»

Культура
Сегодня, 12:38
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В городском саду имени Пушкина Челябинска в очередной раз состоится деревянный фестиваль-конкурс «Уральский характер», который станет для нашего региона уже третьим по счету.

Первого-четвертого октября десять команд резчиков по дереву соберутся в горсаду, чтобы показать свое мастерство. Интересно, что все созданные участниками скульптуры останутся здесь.

В этом году партнером фестиваля выступает Агентство международного сотрудничества Челябинской области, сотрудник которого Ольга Сукинова рассказала, что жители южноуральской столицы Валентина Городничева и Денис Маханов третий год подряд выигрывают грант Росмолодежи на проведение фестиваля деревянной скульптуры «Уральский характер».

В течение четырех дней участники события - резчики из Челябинской области, Ижевска, Перми, Уфы, Москвы и Московской области - будут вырезать из огромных бревен арт-объекты на заданную тему.

Ольга Сукинова напомнила, что в 2018-м году фестиваль состоялся в парке «Молодежный» Златоуста, на одной площадке с Бушуевский фестивалем. В 2019-м - в городском саду имени Пушкина в Челябинске.

В 2020-м году «Уральский характер» снова пройдет в горсаду. В качестве темы организаторы выбрали фразу Александра Пушкина «И с каждой осенью я расцветаю вновь…»: мастерам предстоит создать арт-объекты по сюжетам «золотого века» русской литературы (XIX век).

«Деревянный фестиваль – не просто разовое мероприятие: после себя он оставляет целый музей под открытым небом, а скульптурами ещё много лет будут любоваться горожане и гости Челябинска», - отметил директор регионального Агентства международного сотрудничества Валерий Денисенко.

По словам Ольги Сукиновой, четвертого октября в горсаду имени Пушкина будут работать открытая мастерская и ярмарка, где каждый сможет попробовать себя в роли резчика, приобрести уникальное изделие на память.

Фото из сообщества «Уральского характера-2019» в ВКонтакте

 

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