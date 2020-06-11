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В Историческом музее Челябинска – День швейной машинки

Культура
Сегодня, 11:07

Государственный исторический музей Южного Урала приглашает познакомиться с историей швейной машинки. Тем более, что 13 июня в мире отмечается День швейной машинки. Праздник этот не самый известный, но тем не менее значимый, ведь швейная машинка в свое время произвела настоящую революцию в легкой промышленности и перевернула жизнь миллионов домохозяек по всему миру.

Считается, что идею швейной машинки предложил еще Леонардо да Винчи, но первым, кто ее построил, был англичанин Томас Сент. Патент на конструкцию устройства для сшивания кожи и парусины он получил 13 июня 1790 года. Однако той швейной машинкой, какой ее знают во всем мире, мы обязаны американскому изобретателю и промышленнику Айзеку Зингеру. Огромной популярностью продукция его фирмы пользовалась и в России, где к началу XX века были открыты завод компании «Зингер» и ее филиал.

Со швейными машинками «Зингер» связан один примечательный эпизод, память о котором хранит Государственный исторический музей Южного Урала. В 1888 году вятский крестьянин Марк Шабалин, увидев это чудо техники во время поездки в уездный город, загорелся желанием сделать такую же. Плод его трудов — швейную машинку, все детали которой выполнены из дерева, — можно увидеть в постоянной экспозиции музея.

Читайте и смотрите историю швейной машинки в нашем «Музее на дом»

 

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