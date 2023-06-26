В Камерном театре Челябинска готовится убийство

В Камерном театре Челябинске началась подготовка к следующему театральному сезону. Труппа под руководством режиссера Олега Хапова репетирует спектакль «Убивая Гонзаго».

За основу взяли пьесу Недялко Йорданова, который долгое время был штатным драматургом одного из болгарских театров. Сюжет построен на основе шекспировской трагедии «Гамлет». По просьбе принца бродячая труппа актеров показывает в замке Эльсинор спектакль, который должен вывести Клавдия из равновесия и разоблачить его, как убийцу брата-короля.

В числе персонажей – уже известные Полоний, Офелия, Горацио. Основные события - убийство Полония, смерть Офелии, дуэль Гамлета и Лаэрта – все это происходит за кулисами, а внимание зрителей занимает театральная труппа. Актеры повелись на обещание большого гонорара, а в итоге были обвинены в заговоре против короля. Что их ждет?

«Замечательная пьеса, в которой идет речь об общечеловеческих ценностях, таких как любовь, предательство, верность долгу, право выбора. И очень современная - про то, как люди, среди политических бурь находят пристанище в работе – в театре в данном случае. Герои не замечают, что происходит вокруг, пока в какой-то момент общая беда не приходит в их дом. Мы исследуем, как каждый из актеров бродячей труппы реагирует, что с ним происходит, как удается персонажам, правда, не всем, спасти человека прежде всего в самом себе», - рассказал режиссер-постановщик Олег Хапов.

Премьеру новой работы Камерного театра челябинцы увидят в следующем сезоне.