26.06.2023
В Камерном театре Челябинска готовится убийство
26.06.2023
В Коркино простятся с умершим во время следствия бывшим судьей городского суда Сергеем Юговым
26.06.2023
Две премьеры поставит в новом сезоне Челябинский театр оперы и балета
26.06.2023
Более 300 водителей в состоянии опьянения выявили в Челябинской области
26.06.2023
Бажовский фестиваль: все готово к проведению
26.06.2023
В расцвете лет: в Челябинской области назвали самую многочисленную возрастную категорию
В Камерном театре Челябинска готовится убийство
24.04.2023
В Камерном театре расскажут об отношениях любви-ненависти родных людей
18.04.2023
Искусственный интеллект нарисовал афишу для Камерного театра
12.04.2023
Первая олимпиада в Челябинске - «брейн-ринг» и этюды по Станиславскому
11.04.2023
Молодежный театр Челябинска встречает финал «Ремарки»
Циклон ухудшит погоду в Челябинской области ночью и днем 26 июня
25.06.2023
Лукашенко помог решить конфликт с Пригожиным
25.06.2023
Владимир Путин призвал россиян к единству
24.06.2023
В Челябинской области отменен особый противопожарный режим
23.06.2023
В Челябинской области появится еще 20 стационарных постов фотовидеофиксации
23.06.2023