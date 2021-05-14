В майские праздники в Историческом музее побывали более 25 тысяч человек

Первая декада мая в Историческом музее Южного Урала в Челябинске отметилась невиданным наплывом посетителей: более 25 тысяч человек! Абсолютное большинство из них — это дети, которые с 1 по 10 мая по распоряжению губернатора Алексея Текслера могли пройти в музей совершенно бесплатно.



Основную часть зрительского внимания уже традиционно почти поровну поделили между собой основная экспозиция и выставка-бестселлер «Время первых». И лишь чуть-чуть уступил им вновь открывшийся Музей на крыше. Чувствовалось, что за зиму челябинцы соскучились по нему: поток желающих полюбоваться городом с высоты и сделать на его фоне эффектные селфи не прекращался с утра до вечера. Благо, погода этому способствовала.



Не скучала без посетителей и уличная галерея «Открытый мир», где сейчас проходит выставка фотопортретов участников Великой Отечественной войны от известного фоторепортера Александра Кондратюка. Ее увидели свыше 2 тысяч человек.