В Ночь искусств в Молодежном театре Челябинска поговорят о драме

Молодежный театр Челябинска отметит всероссийскую акцию «Ночь искусств» лекцией режиссера Дмитрия Писарева «Драма и с чем её едят, речь на которой пойдет о самом важном, на его взгляд, театральном понятии.

«Мало кто понимает, что подразумевается под этим словом. Мы вкладываем в него некий стереотип, – поясняет Дмитрий Писарев. – Для кого-то драма – это что-то среднее между комедией и трагедией, то есть жанр. Для кого-то это определение рода литературы: не эпос, не лирика – значит, драма. Для меня же в ответе на вопрос, что такое драма, находится и ответ на вопрос о смысле и роли театрального искусства».

Что такое драма по своей сути? Драму ли смотрим мы на сцене театров или это что-то еще? Что такое постдрама и как ее смотреть? Поговорить об этом Молодежный театр приглашает всех желающих четвертого ноября в 17 часов.

Вход свободный. QR-код не требуется, но необходима предварительная запись по ссылке.