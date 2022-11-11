В юбилейный сезон Озёрскому «Нашему дому» подарили «Чугунок»

В Озёрском театре драмы и комедии «Наш дом» (Челябинская область) в ближайшие выходные, 12 и 13 ноября, пройдёт III региональный фестиваль театральных капустников «Чугунок».

Это состязание весёлых, остроумных и находчивых людей театра впервые было проведено в Челябинске четыре года назад в рамках масштабного уникального проекта #Театр Пространство Свободы #. Инициатором фестиваля, автором положения о нём и одним из активных его организаторов является директор областного Киноцентра имени С.А.Герасимова Юрий Сычев.

«Чем славен наш Урал? Металлом, чугуном, который твердый, но хрупкий. Кроме того, в чугунке можно такую кашу заварить, - объяснил идею названия фестиваля Юрий Сычев. –А суть фестиваля состоит в том, что актёры-конкурсанты традиционно представляют жюри и публике розыгрыши – специально подготовленные для фестиваля остроумные номера. Именитое жюри определяет победителей, а главным призом является возможность выступить на знаменитом российском фестивале театральных капустников "Весёлая коза", который проходит в Нижнем Новгороде».

А ещё наградой для победителей артистов-юмористов стали самые настоящие чугунки, которые по всем рынкам и магазинам разыскивал сам автор. Фестиваль дважды прошёл в Челябинске, на сцене театра «Манекен». Сюрпризом и приятной «приправой» содержимого первого «Чугунка» стало выступление «Трио Трое».

Популярный ансамбль трёх талантливых актёров и певцов Озёрского театра «Наш дом», лауреат многих российских певческих и юмористических фестивалей сопровождал конкурсные номера своими великолепными песнями-спектаклями.

А гостем и членом жюри второго «Чугунка» был известный певец и музыкант, актёр и композитор, солист и лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев, выступивший в финале фестиваля с большим сольным концертом. Жюри первых двух фестивалей возглавлял бывший челябинец, ныне известный столичный драматург, поэт, сценарист, актёр и режиссёр Сергей Плотов. Оба «Чугунка» имели огромный успех и перспективу стать ежегодным, традиционным фестивалем. Но пандемия нарушила планы и на год отодвинула это уникальное весёлое зрелище.

С возобновленим конкурса было решено сделать его выездным. По просьбе руководителей Озёрского театра «Наш дом» он был включён в план его юбилейного 75-го сезона. Тем более, что этот театр много лет самым активным образом участвует в «капустном» движении страны, а количество наград, полученных им на фестивалях различного уровня, невероятно велико.

С переменой места поменялись и условия конкурса. Теперь фестиваль пройдёт в два этапа: 12 ноября в театре «Наш дом» состоится отборочный тур, где будут присутствовать только члены жюри и участники конкурса. А 13 ноября для зрителей Озёрска состоится гала-концерт, на котором будут показаны самые лучшие капустники. В этот же день пройдёт церемония награждения победителей.

Но и это ещё не всё. Челябинские зрители тоже не останутся без «Чугунка». Для них заключительный концерт лауреатов фестиваля актёрских капустников состоится 14 ноября (в 18-00) в зале Учебного театра Челябинского института культуры. В фестивале участвуют актеры профессиональных театров и студенты театральных учебных заведений Челябинской области.

В составе жюри третьего «Чугунка» - лучшие представители жанра российского театрального капустника: поэт, драматург, сценарист капустников и фестивалей, автор мюзиклов и поздравительных миниатюр Геннадия Хазанова Сергей Плотов; создатели популярного юмористического журнала «Красная бурда» Владимир Маурин и Владимир Логинов; актёр Нижегородского драматического театра, организатор фестивалей «Весёлая коза» и «Поют актёры драматических театров» Сергей Кабайло; организатор творческих проектов и фестиваля «Чугунок», член правления Челябинского регионального отделения СТД Григорий Цукерман; режиссёр театрализованных представлении, драматург, сценарист, автор «Чугунка» Юрий Сычёв.

Учредители фестиваля - министерство культуры Челябинской области, Челябинское региональное отделение Союза театральных деятелей РФ, Челябинский областной киноцентр им.С.А. Герасимова и Озёрский театр драмы и комедии «Наш дом».