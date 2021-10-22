В зале Общественного собрания Челябинска пройдут соревнования по историческим танцам

Челябинск готовится принять соревнования по историческим танцам, которые пройдут в Государственном историческом музее Южного Урала четвертого ноября и станут одним из ярчайших событий фестиваля современного искусства «Дебаркадер-2021».

Как рассказали в музей, о своем желании побороться за победу уже заявили около трех десятков танцоров из пяти регионов России.

Интересно, что соревнования по историческим танцам проходят в Челябинске уже в пятый раз. Их идейным вдохновителем является руководитель студии Carnet de Bals (Париж, Франция) Арно Дежоани, а организатором выступает студия исторических и шотландских танцев «Гаттака», руководитель которой Дмитрий Хань отмечает, что, цель соревнований - не выявить лучших танцоров, а показать красоту классического бала (причем речь, по его словам, идет не о современной стилизации «под старину», а о реконструкции реальных танцев).

«Соревнования проходят в трех категориях. Есть так называемый обязательный танец. Есть парный танец, когда выступает одна пара. И, наконец, групповой танец с участием нескольких пар. Все, как на старинном балу», - рассказал Дмитрий Хань.

Как сообщила заведующая отделом по связям с общественностью Государственного исторического музея Южного Урала Любовь Яржемская, в роли состязательной арены выступит зал Общественного собрания в особняке Покровского на улице Труда, восстановленный по акварелям XIX века.

«Полтора столетия назад именно в этом зале проводились городские балы и званые вечера, так что выбор на него пал совсем не случайно», - отметила Любовь Яржемская.

По ее словам, оценивать выступления танцоров будет квалифицированное жюри. Однако победителя - чтобы исключить человеческий фактор - назовет компьютер, пропустив выставленные оценки через специальную формулу.

«В прошлые годы в качестве Гран-при мы разыгрывали поездку в Париж, на Кубок Европы по историческим танцам. Сейчас, на фоне пандемии, такая поездка едва ли состоится. Но лучшие выступления мы обязательно отметим денежными призами», - пообещал Дмитрий Хань.

Соревнования по историческим танцам будут проходить четвертого ноября с 17-ти до 20-ти часов по адресу: улица Труда, 98.