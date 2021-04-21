«Вера. Надежда. Любовь» - посвящение создателю Камерного хора Челябинска

В Челябинском зале камерной и органной музыки «Родина» завтра, 22 апреля, состоится концерт Камерного хора имени В.В.Михальченко. Программа «Вера. Надежда. Любовь» будет исполнена в память основателя этого уникального коллектива, талантливого дирижёра и педагога, народного артиста России Валерия Михальченко.

Валерию Васильевичу 5 апреля этого года исполнилось бы 80 лет. Больше половины из них отданы его детищу, который все так и называли «хор Михальченко». И это было справедливо, потому что всеми успехами, заслугами, наградами, статусом эта талантливая певческая семья обязана своему создателю и руководителю. Валерий Михальченко посвятил этой семье свою жизнь, хористы вверили ему свои голоса, а вместе они каждый раз дарили слушателям чудо открытия безграничных возможностей хорового искусства.

«Русские, вы всю душу перевернули!» — так отзывались слушатели во время гастролей Челябинского Камерного хора за границей. А его маршруты выступлений, гастролей и фестивалей был невероятно разнообразны. Камерный хор активно участвует во многих мероприятиях и праздниках Челябинска и области. Он давно и хорошо известен в России и далеко за её пределами, многократно был участником и лауреатом фестивалей хорового искусства в Австрии, Германии, Чехии, Италии, Латвии, Польши.

Сегодня дело Валерия Михальченко преданно, талантливо и вдохновенно продолжает художественный руководитель, главный дирижёр хора Ольга Селезнева. Вот уже восемь лет, как нет её знаменитого учителя и коллеги. Но хор по-прежнему не теряет проникновенного, волнующего голоса и той творческой высоты, которой он достиг при первом своём маэстро.

И завтра в память о нём Камерный хор исполнит несколько произведений Валерия Михальченко и Реквием ре минор Габриэля Форе.