Вернисаж Ольги Паршиной состоится сегодня в Камерном театре

Выставка картин из кожи Ольги Паршиной открывается сегодня в галерее Камерного театра (Челябинск). Этот втор этот известен в кругу дизайнеров и художников Южного Урала, а зритель массовый наверняка откроет для себя много интересного.

Ольга Паршина представила на выставке новые и старые работы, подобрав калейдоскоп сюжетов и тем, как рассказала пресс-секретарь Камерного театра Виктория Олиферчук. Она отметила, что специалистов, работающих с этим материалом, мало, а Ольга выделяется среди них еще и тем, что сама красит кожу акриловыми красками и делает картины в цвете.

Для галереи Камерного театра эта выставка закономерна, так как здесь стараются знакомить зрителя с наиболее интересными творческими проектами Южного Урала.

Вернисаж Ольги Паршиной состоится сегодня, 18 октября, в 18:00 Камерном театре (ул. Цвиллинга, 15).

Выставка будет доступна до 15 декабря 2022 года.