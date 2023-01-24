Веселые и находчивые Челябинской области пробились в главные лиги КВН

Сразу шесть команд веселых и находчивых Челябинской области сумели пробиться в три главные лиги КВН.

Высокое качество шуток южноуральцев по достоинству оценило жюри 34-го международного фестиваля команд КВН – праздник юмора «КИВИН-2023» завершился в Сочи накануне, 23 января. Челябинскую область представляли 11 команд, шесть из них прошли в главные лиги Клуба веселых и находчивых.

Так, команда КВН «Город N» попытается покорить Высшую лигу уже в третий раз. В двух предыдущих сезона ребята доходили до полуфинала, принимали участие в фестивале «Голосящий КИВИН» в Светлогорске и в Кубке мэра Москвы.

Чемпионы телевизионной Первой лиги прошлого сезона - «Евразия» - приглашены в премьер-лигу КВН вместе с командой ДК «Родня» из Кременкуля и женским коллективом «Диккенс, например».

Еще две челябинские команды - «УралГУФК» и «Олег» - попытают удачу в первой лиге КВН в Перми.

Все вышеперечисленные квнщики - яркие выпускники Центральной Уральской лиги Челябинска. Все новости об участии челябинских команд в играх телевизионных лиг, а также информация о событиях челябинского КВН размещается в официальной группе Центральной Уральской лиги ВКонтакте и в телеграм-канале.

Организатором участия команд КВН в фестивале «КИВИН-2023» выступает челябинская городская творческая молодежная общественная организация «Планета» при поддержке правительства Челябинской области, главного управления молодежной политики региона.