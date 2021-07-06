«Вовка из Сороковки» Озёрского театра кукол - победитель конкурса «Росатома»

С сегодняшнего дня, 6 июля, Озерский театр кукол «Золотой петушок» отправляется в отпуск. А накануне он стал победителем ежегодного конкурса социально значимых проектов «Росатома». Эту новость агентству «Урал-пресс-информ» сообщила заведующая литературной частью театра Наталья Светличная.

«Конкурс был объявлен в апреле, в нем приняли участие 374 претендента из 27 субъектов Российской Федерации, заявки рассматривал экспертный совет и конкурсная комиссия, - рассказала Наталья Геннадьевна. - Высококлассные специалисты в области образования, культуры, социальной службы, общественной деятельности отобрали 34 проекта, каждый из которых будет реализован за счет конкурсного финансирования. В этом году оператором конкурса является фонд «Соработничество». Стоит отметить, что конкурс по разработке и реализации социально значимых проектов в течение 13 лет ежегодно проводится под эгидой Общественного Совета Госкорпорации «Росатом». Проекты участников конкурса реализуются по самым разным направлениям: Здоровье и здоровый образ жизни; Физическая культура и детский спорт; Умный город; Культура и творчество; Охрана окружающей среды и другим».

Свою заявку на конкурс подал и Озерский театр кукол «Золотой петушок». Его уникальный авторский проект получил поддержку, и в течение года детский спектакль «Вовка из Сороковки», посвященный юбилею атомной промышленности, будет показан в нескольких городах «Росатома» - Сосновом бору, Обнинске, Заречном. Сумма гранта составляет 599 тысяч рублей.

В основе сценария «Вовки из Сороковки» – книга «Наш Озерск от А до Я», самая настоящая энциклопедия города, написанная Юлией Клепиковой и Галиной Чернецкой.

«Вовка очень тяжело нам достался, - вспоминает ныне директор «Золотого петушка» Юлия Клепикова. - Работа над спектаклем затянулась с февраля до ноября 2020 года. Почти год! Пожалуй, еще ни один спектакль в Озерске не рождался на свет столь долго и тщательно. Задержала его выпуск и пандемия. Цехам приходилось работать на дому. Этот спектакль – первый в жизни театрального художника Кати Казаковой. Талантливая

девушка из Кыштыма работает в нашем театре совсем недавно».

А вот впечатления о спектакле «Вовка из Сороковки» журналиста Светланы Гуриной:

«Сценарист и режиссер постановки, главный режиссёр театра Дмитрий Ерохин сумел талантливо, с неподражаемым юмором перенести суховатый, протокольный текст на язык театра. «Вовка из Сороковки» – первая самостоятельная постановка молодого художника Екатерины Казаковой. Ее умелыми руками созданы очень живописные декорации, которые легко переносят зрителей в различные места действия, а это и богатая уральская природа, и различные постройки, и памятные места города. Под её руководством сделано 202 предмета. Декорации спектакля: географическая карта местности, озеро Иртяш, горы, комсомольская стройка очень живописны и в то же время компактны – ведь они должны поместиться в малом зале».

Спектакль «Вовка из Сороковки» режиссёра Дмитрия Ерохина отправляет зрителя к началу возникновения города Озёрска, делая его участником всех значимых событий. Прямо на глазах вырастает один жилой квартал за другим. Время не стоит на месте - старые постройки сменяются

новыми. Аккуратно вырезанные домики заполняют улицы. Город получается очень уютным и красивым.

Вместе с Вовкой актёры театра Роман Соловьёв, Алёна Захарчук и Александра Горбунова совершают путешествие во времени. Спектакль дополняют музыкальная подборка Сергея Гальперина, а также фото и видеоряд.

Спектакль о родном городе и его истории пользуется огромным успехом у озерчан самых разных возрастов. Так что победа его в конкурсе проектов «Росатома», которым «Золотой петушок» завершает свой сезон, вполне закономерна.