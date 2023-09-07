Выставка, посвященная нагайбакской культуре откроется в Публичке

В Выставочном зале Челябинской областной универсальной научной библиотеки с восьмого по 30 сентября открывается выставка, посвященная нагайбакской культуре «Здесь род мой нагайбакский, здесь мои истоки». На экспозиции будут представлены исторические фотографии и шедевры традиционного народного творчества.

Нагайбаки – малочисленный коренной народ, проживающий преимущественно в Челябинской области. В их судьбе смешались черты различных культур (татар, русских, ногайцев и др.), в результате чего возник совершенно уникальный этнос, гордящийся своей национальной принадлежностью и бережно хранящий собственные традиции, язык, обряды, самобытное творчество.

На выставке «Здесь род мой нагайбакский, здесь мои истоки» будут представлены уникальные фотоснимки местных казаков начала XX в. Также посетители увидят предметы традиционного уклада жизни, национальные женские костюмы нагайбачек – в старинном и современном исполнении.

Целую стену займут панно ручной работы по мотивам песен казахских степей, русских напевов и фольклора родного края. На выставке можно будет увидеть и старинные музыкальные инструменты, на которых когда-то играли предки нагайбаков.

Как рассказали в пресс-службе библиотеки, также в рамках экспозиции запланированы следующие мероприятия:

14 сентября в 17:00 - мастер-класс по вязанию крючком «Кленовый лист». Это встреча для тех, кто хотел бы научиться делать воздушные петли и накиды либо освежить свои навыки рукоделия.

29 сентября в 11:00 – интерактивная экскурсия по выставке, лекция, концерт и нагайбакский диктант, который поможет больше узнать об этом народе, его культуре и истории.

30 сентября в 12:00 – мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, театральное представление, музыкальные и танцевальные номера.