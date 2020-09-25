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Выставки «Фотофеста-2020» в Челябинске работают последние дни. Спешите видеть!

Культура
Сегодня, 12:21
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В государственном Историческом музее Южного Урала в воскресенье, 27-го сентября, завершат работу фотовыставки, открытые в рамках фестиваля фотографии «Фотофест-2020».

У челябинцев и гостей города остались считанные дни, чтобы увидеть лучшие фотографии, сделанные авторами со всего мира за последние годы.

Как рассказала заведующая отделом по связям с общественностью музея Любовь Яржемская, речь в первую очередь идет о трех выставках, где представлены лучшие работы кубков мира по художественной фотографии FIAP (галерея «Открытый мир»), творения финалистов международного салона Grand Eurasia 2019 (Большой выставочный зал) и снимки южноуральских авторов, отмеченных на международных конкурсах под эгидой FIAP (фойе второго этажа Восточной башни). К

Кроме того, в музейном дебаркадере представлены лучшие работы весеннего фотоконкурса «Изоляция74», организованного Историческим музеем и фотоклубом «Каменный пояс».

По словам Любови Яржемской, все, кто посетил эти выставки, не скрывают своего восхищения. В книге отзывов выставки Grand Eurasia 2019 –множество благодарностей. Есть там и автограф известного путешественника, фотографа, президента Клуба путешественников Турции Орхана Курала. Он написал: «Так здорово увидеть фотографии со всего мира! Как путешественник и как фотограф я очень счастлив побывать здесь».

Чтобы разделить этот опыт, достаточно прийти в государственный Исторический музей. Стоимость осмотра выставок Grand Eurasia 2019 и «Южноуральцы - участники международных конкурсов» - 50 рублей. Посещение выставки лучших работ кубков мира по художественной фотографии FIAP свободное.

 

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