Юный челябинский флейтист поборется за победу в международном конкурсе

Челябинский флейтист Лев Камаев поборется за победу в международном телевизионном конкурсе юных музыкантов «Щелкунчик».

Ученик детской школы искусств №1 успешно прошел первый тур и примет участие в дальнейших прослушиваниях, сообщает управление культуры Челябинска.

Отметим, конкурс пройдет в Москве с первого по восьмое декабря и соберет в трех номинациях «Фортепиано», «Струнные», «Духовые и ударные инструменты» 48 участников в возрасте от девяти до 14 лет из восьми стран.

Отметим, буквально вчера, 30 ноября, коллектив детской школы искусств №1 Челябинска на странице учреждения в ВКонтакте поздравил Льва Камаева с присвоением премии губернатора Челябинской области Алексея Текслера, подчеркнув, что «это заслуженная награда за музыкальный талант и трудолюбие».