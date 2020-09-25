Южноуральские заключенные сняли фильм о самой известной женщине-снайпере Советского Союза

В одной из исправительных колоний Челябинской области закончились съемки военно-патриотического фильма «И женщина, и снайпер», главной героиней которого является Герой Советского Союза Людмила Павличенко, уничтожившая в Великую Отечественную войну 309 фашистов.

Казалось бы, у самой известной женщины-снайпера Советского Союза, чей боевой путь начался в 1941-м году, должно было быть ледяное сердце, однако фильм, снятый в исправительном учреждении Южного Урала, показывает, что это не так.

«В основу сценария был взят фильм «Битва за Севастополь» Сергея Мокрицкого. Над фильмом работали более 30-ти человек. Актеры-любители старались, чтобы их игра была максимально убедительной. Играли душой. Большое внимание уделялось созданию образов, костюмам, реквизиту. Все шили и изготавливали своими руками. Главную роль сыграла Алина Кривоногова», - сообщила руководитель пресс-службы ГУФСИН по Челябинской области Ольга Емельянова.

Премьерная трансляция фильма запланирована на 27-е сентября 2020-го года. Именно в этот день в 1974-м году в возрасте 58-ми лет отважная женщина ушла из жизни, однако память о ней живет до сих пор.