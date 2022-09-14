За круглым столом «Омнибуса» - его друзья и помощники

Каким будет новый учебный год и предстоящий театральный сезон – эти планы на традиционной осенней встрече за круглым столом обсудили в Златоустовском театре «Омнибус». Ежегодно на такие встречи собираются самые верные друзья театра. А их у «Омнибуса» много. Но, прежде всего, это те, кто особенно заинтересован в творческом сотрудничестве - педагоги, руководители детских театральных коллективов, библиотекари, музейные работники. И те, от кого зависит успех этого сотрудничества - представители управления образования и культуры. Их объединяет общая цель – нравственно-эстетическое воспитание молодёжи.

Руководители театра - директор, заслуженный работник

культуры РФ, председатель Челябинского областного отделения СТД РФ Александр Романов и главный режиссер театра, заслуженный деятель искусств РФ Борис Горбачевский ознакомили гостей с репертуарной политикой и планами коллектива на предстоящий 103-й театральный сезон. Они рассказали о том, какие премьеры увидят зрители (до конца этого года их будет выпущено пять), как развивается программа театральных уроков-спектаклей, афиша которых ежегодно пополняется новыми названиями, о таком нововведении, как спектакли с тифлокомментированием и о втором областном фестивале театральных уроков-спектаклей «Приглашение в театр».

«Обсуждение планов сотрудничества было очень активным, - рассказывает заведующая литературной частью театра Светлана Трофимова. - Так, например, руководители детских театральных коллективов, а они в Златоусте есть не только в Домах детского творчества, но и в школах, и в библиотеках, хотели бы по-прежнему получать методическую помощь от «Омнибуса», что практикуется уже давно. От учителей начальных классов поступило предложение по Пушкинской карте - продумать и проработать механизм, позволяющий и учащимся начальной школы пользоваться ею».

Педагоги колледжей и техникумов более заинтересованно, чем в прошлые годы, откликнулись на предложения театра о творческом сотрудничестве. Есть в «Омнибусе» методическая копилка «Банк педагогических идей», в которой собраны работы педагогов по эстетическому воспитанию детей посредством театра. Поступило предложение авторам работ провести по своей теме открытое городское мероприятие. Так что новый творческий год «Омнибуса» благодаря такому сотворчеству и содружеству вновь обещает быть интересным, разнообразным и плодотворным.