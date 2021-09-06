Заповедник «Аркаим» стал частью проекта «Пушкинская карта»

Заповедник «Аркаим» (Челябинская область) сегодня, шестого сентября, подключился к федеральному проекту «Пушкинская карта»

С помощью этой карты молодые люди могут приобрести входные билеты и билеты в музей заповедника бесплатно и без очереди.

«Купить билеты можно на платформе, которая объединяет многие музеи разных городов. Покупателю присваивается QR- код, который считывается со смартфона на входе в музей. Таким образом можно приобрести не только входные билеты, но и билеты на посещение обзорной экскурсии», - пояснил начальник отдела популяризации культурного наследия «Аркаима» Антон Бубнов.

В заповеднике напоминают, что с первого сентября по всей стране заработала программа «Пушкинская карта», благодаря которой молодые люди могут посещать театры и музеи бесплатно. Карту номиналом в три тысячи рублей могут получить студенты и учащиеся в возрасте 14-22 лет. Чтобы ее оформить, необходимо пройти регистрацию на сайте госуслуг.

К проекту подключились 15 южноуральских театров и три областных музея.

«В перспективе пользователи карт получат возможность приобрести не только экскурсии в музей Аркаима, но и на те маршруты, которые действуют на территории всего заповедника. Это около десяти разных экскурсий, в том числе в казачью усадьбу, на курган Темир, в жилища каменного века», - поделился планами директор музея «Аркаим» Валерий Волик.

СПРАВКА

Получить «Пушкинскую карту» можно через «Госуслуги». Для этого необходимо иметь подтвержденную запись на госуслугах, а также скачать приложение через App Store и Play Market (через сайт зарегистрироваться нельзя).

Также желающие могут получить карту через сервис «Почта Банка» - единственного авторизованного банка при «Пушкинской карте». Для этого понадобятся паспорт и СНИЛС.