06.09.2021
Челябинск примет всероссийский турнир по шахматам памяти гроссмейстера Курносова
06.09.2021
Заповедник «Аркаим» стал частью проекта «Пушкинская карта»
06.09.2021
Магнитогорца будут судить за убийство свидетелей
06.09.2021
В Челябинске пройдет церемония торжественного открытия Детской филармонии
06.09.2021
Челябинская область и Республика Бурятия подписали соглашение о сотрудничестве
06.09.2021
В Челябинске управляющие компании упорно не хотят косить траву
Заповедник «Аркаим» стал частью проекта «Пушкинская карта»
31.08.2021
Детское кладбище близ Аркаима принесло археологам новые открытия
24.08.2021
«Сказ об Аркаиме» вышел в лидеры международной премии «На Благо Мира»
16.08.2021
Для обжига скульптуры на Аркаиме ушло пять кубометров дров
10.08.2021
На Аркаиме двухметровую скульптуру будут сжигать восемь часов
ММК потратит 2,7 миллиарда рублей на экопроект в сталеплавильном производстве
06.09.2021
Ослепительный блеск и изысканная гравировка: Исторический музей Южного Урала приглашает к знакомству с шедеврами оружейных мастеров Златоуста
03.09.2021
В Челябинской области не планируют ограничивать продажу алкоголя в местах общепита
02.09.2021
Более 400 тысяч школьников Челябинской области приступят к занятиям в День знаний
01.09.2021
Власти Челябинска прокомментировали зеленую разделительную полосу и новую разметку на Комсомольском проспекте
31.08.2021