31.10.2023
Челябинские ученые создали мусоровоз на электродвигателе
31.10.2023
Михаил Скоков проинспектировал центр временного содержания иностранных граждан
31.10.2023
Российские атомщики встретятся в Челябинске на фестивале «АТОМ+»
31.10.2023
В Челябинске движение трамваев по улице Чичерина запустят первого ноября
30.10.2023
Алексей Текслер ждет сигналов о проблемах от жителей Златоуста и Чебаркульского района
30.10.2023
Экс-вице-мэр Миасса получил за взятку условный срок
Завершив осенние гастроли, «Омнибус» взялся за сказку
19.10.2023
Златоустовский «Омнибус» отметил юбилей театрального урока
24.09.2023
Выставка «С профессией – в будущее!» открылась в театре Златоуста
17.09.2023
Златоустовский «Омнибус» 104-й сезон начал с «круглого стола»
28.08.2023
Златоустовский «Омнибус» начинает 104-й сезон и год знаний с уроков
Жалобой жителей челябинского поселка на тяжелую жизнь заинтересовался Бастрыкин
31.10.2023
Валуны в Саду камней Челябинска «заговорили» с людьми
30.10.2023
В школах Челябинска начались каникулы
30.10.2023
Экстренное предупреждение для южноуральцев на 29 октября
28.10.2023
В Челябинской области в начале ноября предзимье даст сбой
27.10.2023