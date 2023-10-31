Завершив осенние гастроли, «Омнибус» взялся за сказку

Для Златоустовского драматического театра «Омнибус» прошедший октябрь был особенно активным на общение со зрителями. И не только своего города. В рамках областного проекта «Театрально-концертный зал», в котором «Омнибус» участвует с 2018 года, артисты театра трижды в этом месяце гастролировали по области с разными спектаклями.

Первая встреча состоялась в Сатке, где было показано два спектакля. Маленькие зрители посмотрели сказку «Принцесса и свинопас» Г.-Х. Андерсена, а взрослые комедию-фарс известных советских авторов В. Константинова и Б. Рацера «Ход конём». Затем актёрам Златоуста горячо аплодировали зрители поселка Полетаево, которые с удовольствием смотрели комедию французского драматурга М. Камолетти «Обман по-французски». Завершением гастрольного октября театра стала поездка в Карабаш со спектаклем «Беда от нежного сердца» В. Соллогуба.

«Эти встречи оставили очень хорошее впечатление у обеих сторон, - говорит заведующая литературной частью театра Светлана Трофимова, - артисты обрели своих новых поклонников, а где-то есть уже и постоянные. И после каждого спектакля, после бурных аплодисментов и благодарных отзывов все зрители повторяли одно - «Приезжайте к нам еще!»

Всего же в этом году «Омнибус» совершил семь выездов и показал девять спектаклей. Помимо октябрьских гастролей, артисты также порадовали зрителей поселка Бажовка и городов Южноуральска и Миасса.

А в эти дни коллектив Златоустовской драмы уже готовится к новогодней компании и приступил к работе над «Сказочной историей про Волшебную лампу Аладдина» по известной пьесе Дмитрия Голубецкого.

Яркая, колоритная и удивительная своими чудесами восточная сказка, которую хорошо знают и любят дети и взрослые, обещает стать настоящим подарком юным зрителям в зимние каникулы. В спектакле занята вся труппа театра, которая ответственно и с удовольствием включилась в атмосферу новогодней сказки. Постановку её осуществляет главный режиссёр театра Борис Горбачевский с командой своих постоянных помощников. В составе её художник Лилия Файзулина, композитор – заслуженный работник культуры РФ Александр Романов, хореограф Виктория Пестова, над компьютерной анимацией работает Игорь Анферов.

Премьера спектакля, с которой и начнётся новогодняя компания «Омнибуса», состоится 22 декабря.