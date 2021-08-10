Зрители ТВ-3 увидят новый мистический сериал Ильи Куликова «Охотник за призраками. Документалист»

В следующий понедельник, 16 августа, на телеканале ТВ-3 состоится премьера 8-серийного мистического триллера «Охотник за призраками» («Документалист») от Ильи Куликова, автора проектов «Чернобыль: Зона отчуждения», «Аванпост», «Перевал Дятлова» и других. В главных ролях – Аристарх Венес («Кадетство», «Закон Каменных Джунглей», «Мастер») и Маргарита Аброськина («Толя-робот», «Регби»).

«Охотник за призраками» расскажет историю режиссёра Евгения Морозова, который всю свою жизнь посвятил созданию документальных фильмов и добился больших успехов в профессии, но эти работы не принесли ему известности. Он решает снять кино, которое взорвет интернет и собирает группу, состоящую из сценариста Дарьи и оператора Егора. Осталось только выбрать тему. Остановившись на исследовании сверхъестественного, документалист даже не догадывается, во что он всех втянул, и с какими силами им придётся столкнуться на самом деле.

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«Вообще заигрывать с тёмными силами – это очень плохая идея. В мире есть такие вещи, которые не может объяснить ни религия, ни наука. У меня в жизни несколько раз случались истории, которые я не могу объяснить никак, кроме как вмешательством потусторонних сил. И «Охотник за призраками» меня даже пугает в том смысле, что он как будто про меня: мои проблемы со сном, мои мысли, которые я нигде не высказывал. Это всё там. Для меня этот проект – очередной знак, подсказка, что будет, если сделать что-то не так, или, наоборот, не сделать что-то важное», – признаётся исполнитель главной роли Аристарх Венес.

Стоит отметить, что сериал имеет необычную структуру. Первые семь серий показывают работу героя над главным фильмом его жизни, а восьмая – это сам его документальный фильм, в котором зрителя ждет много интервью и возможность ответить себе на вопрос: во что же верю лично я.

Смотрите телевизионную премьеру сериала «Охотник за призраками. Документалист» на ТВ-3 с 16 августа, по будням, в вечернем эфире.