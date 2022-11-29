29.11.2022
Продукцию ООО «ММК-УГОЛЬ» оценили на самом высоком уровне
29.11.2022
Мировая премьера: в Челябинске ставят балет «Бесприданница»
29.11.2022
Сотрудники Исторического музея Южного Урала покорили «Нарядную Русь»
29.11.2022
В Челябинске временно приостановят обслуживание 16-го автобусного маршрута
29.11.2022
В Челябинске отменяют автобусный маршрут №77
28.11.2022
Челябинский монастырь получил в дар икону, писанную на Святой Горе Афон
«Абзаково» признали лучшим горнолыжным курортом УрФО
Построенный ММК курорт стал победителем национальной премии «Горы России»
25.11.2022
ММК признан победителем национальной премии за реализацию экологической программы
25.11.2022
В правительстве Челябинской области высоко оценили природоохранную деятельность ММК
24.11.2022
В Магнитогорске полиция поблагодарила металлурга за активную гражданскую позицию
24.11.2022
ММК сообщил о снижении выбросов пыли доменного цеха
В Челябинске в этом сезоне будет работать 91 ледовый корт
28.11.2022
Осуждённый челябинский экоактивист продолжил судебный спор с мэрией из СИЗО
26.11.2022
Мобилизованным южноуральцам за храброе противостояние неонацистам вручили медали «За отвагу»
25.11.2022
«Единая Россия» установит в ПВР для беженцев с Донбасса новогодние елки и поздравит военнослужащих на передовой
24.11.2022
Главное новогоднее дерево обойдется Челябинску в 1,6 миллиона рублей
23.11.2022