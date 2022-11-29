«Абзаково» признали лучшим горнолыжным курортом УрФО

Горнолыжный курорт «Абзаково», построенный Магнитогорским металлургическим комбинатом (Челябинская область), стал лауреатом первой национальной премии «Горы России-2022» в номинации «Лучший горнолыжный курорт Уральского федерального округа».

В рамках премии с помощью народного онлайн-голосования выбирались лучшие горные и горнолыжные курорты и комплексы России. Курорт «Абзаково» ПАО «ММК» признали лучшим горнолыжным курортом УрФО, отмечают в управлении информации и общественных связей комбината.

У гостей «Абзаково» - богатый выбор развлечений и широкие возможности активного отдыха. Так, посетители могут получить здесь услуги спортивно-туристического отдела, посетить зоопарк, насладиться всевозможными оздоровительными и косметическими процедурами.

В ГЛЦ «Абзаково» горнолыжников встречают 13 хорошо подготовленных трасс общей протяженностью 16 километров при перепаде высот до 320 метров. Склоны обслуживают шесть бугельных подъемников суммарной пропускной способностью более пяти тысяч человек. Действуют две пассажирские подвесные канатно-кресельные дороги.

«Абзаково» несколько раз посещал президент России Владимир Путин. Курорт неоднократно становился победителем престижной премии «Лидеры спортивной индустрии» в номинациях «Лучший горнолыжный курорт России», ««Лучший горнолыжный курорт Урала», «Самый доступный горнолыжный курорт России», «Лучший курорт для семейного и детского отдыха», «Самый узнаваемый горнолыжный бренд», «Лучший спортивный объект для туризма».