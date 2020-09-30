Администрация Копейска пока не планирует переводить своих сотрудников на «удалёнку»

Администрация Копейского городского округа (Челябинская область) пока не планирует переводить своих сотрудников на дистанционный режим работы.

Напомним, губернатор Алексей Текслер рекомендовал работодателям региона перевести часть сотрудников на дистанционный режим работы. Переводят на «удалёнку» своих работников правительство и администрации муниципальных образований региона.

«В настоящий момент перевод сотрудников Копейской администрации на дистант не запланирован, этот вопрос будет зависеть от эпидемиологической ситуации», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе администрации.

В мэрии отметили, всплеск заболеваемости ОРВИ в Копейском округе не превышает обычные ежегодные показатели.

По данным оперативного штаба, по состоянию на 30 сентября в Копейском городском округе подтверждено 470 случаев коронавирусной инфекции, в том числе за последние сутки – девять. Выздоровело 354 человека, в больницах продолжает лечение 32 человека. За весь период пандемии умерло 20 копейчан с подтвержденным ковидом.

Детские сады Копейского округа работают в обычном режиме. В школах на дистанционное обучение переведено девять классов. Учреждения спорта продолжают работать, в учреждениях культуры проводятся массовые мероприятия с учетом соблюдения санитарно-противоэпидемических мер.