06.09.2021
Челябинск примет всероссийский турнир по шахматам памяти гроссмейстера Курносова
06.09.2021
Заповедник «Аркаим» стал частью проекта «Пушкинская карта»
06.09.2021
Магнитогорца будут судить за убийство свидетелей
06.09.2021
В Челябинске пройдет церемония торжественного открытия Детской филармонии
06.09.2021
Челябинская область и Республика Бурятия подписали соглашение о сотрудничестве
06.09.2021
В Челябинске управляющие компании упорно не хотят косить траву
Администрация Курчатовского района о текущих работах по благоустройству и о проведении Дня физкультурника
02.09.2021
На северо-западе Челябинска установят парк качелей
01.09.2021
«Учат в школе, учат в школе…»: для школьников Курчатовского района устроили настоящий праздник
30.08.2021
Администрация Курчатовского района Челябинска поздравит школьников с Днем знаний
23.08.2021
Глава Курчатовского района информирует жителей об отключении ХГВС
ММК потратит 2,7 миллиарда рублей на экопроект в сталеплавильном производстве
06.09.2021
Ослепительный блеск и изысканная гравировка: Исторический музей Южного Урала приглашает к знакомству с шедеврами оружейных мастеров Златоуста
03.09.2021
В Челябинской области не планируют ограничивать продажу алкоголя в местах общепита
02.09.2021
Более 400 тысяч школьников Челябинской области приступят к занятиям в День знаний
01.09.2021
Власти Челябинска прокомментировали зеленую разделительную полосу и новую разметку на Комсомольском проспекте
31.08.2021