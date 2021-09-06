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06.09.2021

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06.09.2021 13:49
Фото: Администрация Курчатовского района

Администрация Курчатовского района о текущих работах по благоустройству и о проведении Дня физкультурника

В Курчатовском районе Челябинска в пятницу, 10 сентября, пройдет спортивный праздник, посвященный Дню физкультуры. Горожане смогут проверить свою физическую форму и сдать нормы ГТО.

Спортивный праздник продолжит череду мероприятий,  приуроченных к празднованию 285-летию Челябинска. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщил на аппаратном совещании Глава Курчатовского района Сергей Антипов.

Сергей Васильевич рассказал о текущих работах по благоустройству и санитарному содержанию Курчатовского района. Ведутся работы по асфальтированию внутриквартальных проездов по девяти адресам. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» завершается строительство сетей дорожного освещения с установкой светильников на пешеходной зоне Комсомольского проспекта.

На минувшей неделе были проведены работы по профилированию грунтовой дороги по Комсомольскому проспекту на участке от улицы Чичерина до микрорайона «Градский Прииск».

«Продолжаются работы по программе инициативного бюджетирования на 12 адресах. В том числе ведутся работы по благоустройству общественного пространства по адресу Комсомольский проспект, 112А», – рассказал Сергей Антипов.

Администрация Курчатовского района продолжает активную борьбу с объектами незаконной торговли. За прошедшую неделю составлено семь протоколов, а также четыре акта осмотра информационных конструкций. Для садоводов Администрация подготовила бесплатные торговые места на санкционированных участках: «На территории Курчатовского района организованы торговые места для пенсионеров-садоводов. Установлено 19 навесов с 57 торговыми местами. Также будут предоставлены бесплатные торговые места на всех стационарных рынках района», – отметил Сергей Васильевич.

Автор: Екатерина Михайлова
Курчатовский район
Челябинск
Сергей Антипов
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06.09.2021

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06.09.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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06.09.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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06.09.2021

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02.09.2021 13:30

В Челябинской области до конца 2021 года откроются три новых школы

02.09.2021 13:23

Лето 2021-го в Челябинской области оказалось богатым на двойняшек и тройняшек

02.09.2021 12:59

Челябинские сантехники разыграют Кубок по футболу

02.09.2021 12:57

Общественники говорят о проблемах с обеспечением ковидной базы в Златоусте, главврач опровергает

02.09.2021 12:55

МегаФон дарит своим абонентам жизнь без телефонного спама

02.09.2021 12:51

Молодые специалисты ГРЦ Макеева прошли обучение в школе лидеров

02.09.2021 12:36

Группа ММК за полгода вложила в благотворительность и социальные программы более миллиарда рублей

02.09.2021 12:32

«Ариант» и «Спартак» объявили о сотрудничестве