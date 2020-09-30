В 2021 году начнется реконструкция аэропорта а Магнитогорске

В 2021 году планируется начать масштабные работы по реконструкции аэродромного комплекса международного аэропорта Магнитогорска (Челябинская область).

Этот вопрос обсуждался на встрече губернатора Алексея Текслера с министром транспорта Российской Федерации Евгением Дитрихом.

Алексей Текслер проинформировал министра транспорта, что проектно-сметная документация на реконструкцию имеет высокую степень готовности. Как сообщили в пресс-службе правительства, до конца года будет получено заключение государственной экспертизы. При доведении федерального финансирования строительно-монтажные работы можно начать уже в 2021 году вместо запланированного ранее 2022 года.

На встрече губернатора и министра достигнута договоренность, что первые средства будут выделены в 2021 году, а завершение строительно-монтажных работ запланировано на 2023 год.

Последний раз аэропорт Магнитогорска реконструировали в конце 90-х годов прошлого столетия. Тогда изменения коснулись аэродрома и аэровокзального комплекса. Так как объекты аэропорта испытывают колоссальную нагрузку, срок их эксплуатации - ограниченный, составляет 30 лет.

В мае 2019-го года минэкономразвития России утвердило выделение финансирования для воздушной гавани Магнитки.

Планируется, что объем инвестиций в реконструкцию аэродромного комплекса в Магнитогорске составит 5,3 миллиарда рублей.