Афиша на День защиты детей в Челябинске

День защиты детей выпал на рабочий день, четверг. Но, несмотря на это, огромное количество детских развлечений для детей ждет челябинцев. Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на четверг, 1 июня.

На пешеходной части улицы Кирова:

В 10 часов 30 минут установят выставку и площадки для диагностики здоровья.

В 11 часов начнется развлекательная программа с играми для детей и выступления коллективов.

В выставочном зале Челябинского центра искусств состоится открытие выставки «Детство – страна любви». На выставке будут представлены детские работы учащихся школы № 15 города Челябинска и педагога ИЗО Светланы Вячеславовны Хлызовой. Работы посвящены празднованию Дня защиты детей и Дня России. Вход свободный (ул. Сони Кривой, 30).

Государственный приют для бездомных четвероногих «Остров надежды», проведет День открытых дверей для всех желающих познакомиться с обитателями учреждения и его работой. Время посещения приюта (группами) - в 09:00, 10:00, 15:00 и 16.00.

В 10 часов откроется выставка открыток «Русская народная игрушка». Выставка будет работать в течение месяца в Музее почтовой. Посещение бесплатное, по предварительной записи по телефону: 8 (351) 266-28-81 (Челябинск, пр-т Ленина, д. 64).

В 10 часов стартует праздник в парке «Победа». Ребят ждёт развлекательная программа с аниматорами, выступление творческих коллективов района, семейные «Веселые старты».

В 11 часов в Челябинске, в ЦПКиО им. Гагарина состоится «Фестиваль Первых», приуроченный к Международному дню защиты детей. Более 1000 участников «Движения первых» получат уникальную возможность вместе с региональной командой погрузиться в мир детства и праздника.

В 12 часов открывается Фестиваль песочной скульптуры в горсаду им. А.С. Пушкина, площадка за Челябинским театром драмы им. Наума Орлова. Юных посетителей ждёт развлекательная программа с ведущим и персонажами русских народных сказок. Здесь же в рамках открытия состоится мастер-класс по созданию песочной скульптуры, на котором мальчишки и девчонки смогут сделать скульптуру из песка под руководством профессиональных скульпторов.

С 12 до 14 часов посетителей Горсада им. А. С. Пушкина ждёт развлекательная программа и открытие Фестиваль песочной скульптуры.

В сквере у ДК «Станкомаш» пройдет нескучное "Лето в городе - 2023" (Челябинск, ул. Тухачевского, 3).

В программе мероприятия:

13:00 - Турнир по шашкам и шахматам.

14:00 - Массовая тренировка учеников спортивной школы олимпийского резерва по боксу "Алмаз" под открытым небом.

16:30 - Анимационная интерактивная программа с участием творческих коллективов ДК "Станкомаш" - студия мюзикла "В такт", театр-студия "Стрекоза", школа уличных танцев (хип-хоп), Цирковой коллектив "Рандеву".

В 13 часов на площади у ДК "Новосинеглазово" состоится праздничное мероприятие для детей. Гостей ждут зажигательные танцы, весёлые игры, сладкие призы и увлекательный мастер-класс (ул. Челябинская, 7).

В 14 часов в челябинском зоопарке запланировано показательное кормление животных, личное знакомство с альпакой Дусей и другими жителями зоопарка (ул. Труда, 191).

С 14 до 15 часов «Мегалэнд» устраивает яркий праздник с аниматорами, танцами, конкурсами, играми и подарками ( ТРК «Алмаз», Копейское шоссе, 64).

В 15часов в парке им. Ю.А. Гагарина начнутся праздничные события, посвященные Международному дню защиты детей. Культурно-массовое мероприятие «Город детства», организованное Центром культурно-информационной деятельности. На сцене выступят творческие коллективы Челябинской области и артисты оригинального жанра. В развлекательной программе примут участие ходулисты театра «Манекен», фокусники, а также пройдет шоу мыльных пузырей. Помимо этого на территории парка будут проходить творческие мастер-классы. Юным челябинцам продемонстрируют научные опыты и покажут тонкости работы архитектурной мастерской. Завершится мероприятие дискотекой. Самый летний праздник, посвященный Дню защиты детей пройдет при информационной поддержке радио ОЛИМП.

Информационный центр атомной отрасли Челябинска приготовили для уникальный коктейль событий в честь Международного дня защиты детей. Мероприятие бесплатное, но необходима регистрация.

В программе:

16:30 - Мастер-класс по работе с микроскопом.

17:00 - Интеллектуальная игра «Красиво атомы сложились», тема игры в преддверии лета – путешествия.

18:00 - Лекция психолога Елены Гудковой о том, как взрослым правильно выстраивать диалог с подростками.

19:00 - «Сопромате для чайников», где командам придётся применить математические навыки и построить конструкцию из бумаги, которая сможет выдержать вес железных блинов для штанги.

В 17 часов начнется большой праздник для детей, который устраивает «Гастропарк» в КРК «Мегаполис» и ТРК «Фокус». «Гастропарк» подготовил интерактивный спектакль, мастер-классы, аквагрим и многое другое (Свердловский пр., 51а).

В 18 часов на летней эстраде Исторического музея Южного Урала начнется отчетный концерт спортивной школы по танцевальному спорту «Вероника» спортивной школы по танцевальному спорту «Вероника» (ул. Труда, 100).

В 18 часов 30 минут творческое Объединение "Экспрессия" приглашает на концерт "Хранители улыбок", посвященный Дню защиты детей (ДК «Станкомаш» ул. Тухачевского, 3).

В 20 часов всех желающих приглашают посмотреть семейный фильм "Каникулы маленького Николя" во дворе дома. По словам организатора кинопоказа, прийти можно с детьми. Для удобства лучше взять с собой коврики для сидения и что-нибудь вкусное к чаю. Кинопоказы будут устраивать примерно раз в месяц (ул. Худякова, 23).

В 22 часа 30 минут Челябинская телебашня поздравит маленьких горожан с Днем защиты детей. На телебашне появятся воздушные шарики, салюты и символ единства и разнообразия людей, живущих на земле, ставший флагом этого праздника.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое. Главные темы недели: Международный день защиты детей.