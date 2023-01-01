Афиша событий и мероприятий на второе и третье января

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий, а также графики работы катков, лыжных баз, аттракционов в парках, сеансов в кинотеатрах и представлений в театрах.

2 января

Анонсы событий и мероприятий на второе января (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на второе января.

С 9 до 19 часов открыта лыжная база в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина (Челябинск, ул. Коммуны, 100).

С 10 до 23 часов работает каток в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина (Челябинск, ул. Коммуны, 100).

С 10 до 19 часов работает выставка «Дом Аквариум» (Челябинск, ул. 60-летия Октября, 11, парк «Металлург» им. О. И. Тищенко).

С 11 до 19 часов работают аттракционы в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина (Челябинск, ул. Коммуны, 100).

С 12 часов до 22 часов будет работать каток в детском парке им. В. В. Терешковой (Челябинск, Рождественского, 6).

В 12 часов и в 18 часов в театре оперы и балета имени М.И. Глинки - балет в двух действиях П. Чайковский «Щелкунчик» (Челябинск, пл. Ярославского, 1).

В 12 часов в Новом художественном театре состоится новогодняя сказка «Кукольное сердце» по пьесе Марины Зайцевой (Челябинск, пр. Ленина, 19).

В 12 часов начнется новогодняя программа в главном ледовом городке на площади Революции Челябинска.

С 12 до 18 часов - Новогодние гулянья с Дедом Морозом и Снегурочкой.

С 13 до 15 часов - Игровой спектакль «Новогодние приключения в аквариуме».

С 14 часов до 20 часов 45 минут будет работать каток в городском саду им. А. С. Пушкина (Челябинск, Орджоникидзе, 58А).

В 14 часов в Челябинском камерном театре - новогодний спектакль «Давай полетаем вместе» (Челябинск, ул. Цвиллинга, 15).

3 января

С 9 до 19 часов открыта лыжная база в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина (Челябинск, ул. Коммуны, 100).

С 10 до 19 часов работает выставка «Дом Аквариум» (Челябинск, ул. 60-летия Октября, 11, парк «Металлург» им. О. И. Тищенко).

С 10 до 23 часов работает каток в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина (Челябинск, ул. Коммуны, 100).

С 11 часов до 20 часов 45 минут будет работать каток в городском саду им. А. С. Пушкина (Челябинск, Орджоникидзе, 58А).

С 11 до 19 часов работают аттракционы в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина (Челябинск, ул. Коммуны, 100).

В 11 часов и в 14 часов в театре оперы и балета имени М.И. Глинки - мюзикл для всей семьи «Волшебник Изумрудного города» (Челябинск, пл. Ярославского, 1).

В 11 часов 30 минут и в 14 часов в Челябинском камерном театре - новогодний спектакль «Давай полетаем вместе» (Челябинск, ул. Цвиллинга, 15).

В 12 часов начнется новогодняя программа в главном ледовом городке на площади Революции Челябинска.

С 12 до 18 часов - Новогодние гулянья с Дедом Морозом и Снегурочкой.

С 13 до 15 часов - Театрализованное представление «Новогодний королевский приём в стране Чудес».

В 12 и в 14 часов в Челябинском музее изобразительных искусств на выставке «Отцы и дети» состоится мастер-класс по рисунку углем и сухой пастелью (Челябинск, пл. Революции, 1).

С 12 часов до 22 часов будет работать каток в детском парке им. В. В. Терешковой (Челябинск, Рождественского, 6).

В 13 часов в парке «Сад Победы» состоится новогодний квест «Поиски новогоднего чуда» (Челябинск, ул. Героев Танкограда, д. 79).

В 18 часов в театре оперы и балета имени М.И. Глинки - балет в двух действиях П. Чайковский «Щелкунчик» (Челябинск, пл. Ярославского, 1).

АФИША спектаклей театр драмы имени Наума Орлова (Челябинск, пл. Революции, 6).

АФИША новогодних мероприятий детских библиотек Челябинска.

АФИША спектаклей театра «Манекен» (ул. Пушкина, 64), детского театра песочной живописи и теней «Скарабей» (пр. Ленина, 5) и Нового художественного театра (пр. Ленина, 19).

Кинофильмы в кинотеатре «Знамя» (Челябинск, ул. Кирова, 112).

Киносеансы в киноцентре «Импульс» (ул. 50-летия ВЛКСМ, 16).

ДЛЯ СПРАВКИ

2 января – День научной фантастики.

2 января – Всемирный день интроверта

2 января в календаре православных праздников – День памяти святого Иоанна Кронштадтского.

2 января в народном календаре – Игнатьев день.

3 января – День рождения соломинки для коктейлей.

3 января в календаре православных праздников – День памяти Святителя Петра, митрополита Московского и всея России чудотворца.

3 января в народном календаре – Прокопьев день.