Агентство «Урал-пресс-информ» разыгрывает билеты на спектакль «Что творят мужчины?»
В ДК ЖД Челябинска 16 марта, в 19 часов, состоится спектакль «Что творят мужчины?». Агентство «Урал-пресс-информ» разыгрывает на него две пары пригласительных билетов в своей группе в ВКонтакте.
Странный, загадочный и волшебный мир театра. Кто хоть раз в жизни не хотел подсмотреть за кулисы и не увидеть его своими глазами с другой стороны?!
Как рождаются спектакли? Как репетируют актеры? О чём они втайне мечтают и чего хотят? На все эти вопросы вы найдёте ответы в комедии «Что творят мужчины?».
Для участия в конкурсе нужно:
1) Сделать репост записи себе на страницу;
2) Быть подписчиком группы «Урал-Пресс-Информ» ВКонтакте.
Итоги конкурса мы подведем уже сегодня, 11марта, вечером, с помощью специального приложения.