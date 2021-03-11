Вход в нацпарк «Зигальга» с середины марта станет платным, но не для местных

В Верхнем Уфалее завели дело о хищении 1,3 миллиона при строительстве очистных сооружений

«Вы потерпевшая по уголовному делу»: жительницу Карталов развели на деньги лжеполицейские и лженалоговики

В «Ростелекоме» подчеркнули, что этому помогла развитая оптическая инфраструктура

Челябинск попал в десятку городов мира с самым доступным домашним интернетом

Агентство «Урал-пресс-информ» разыгрывает билеты на спектакль «Что творят мужчины?»

В ДК ЖД Челябинска 16 марта, в 19 часов, состоится спектакль «Что творят мужчины?». Агентство «Урал-пресс-информ» разыгрывает на него две пары пригласительных билетов в своей группе в ВКонтакте.

Странный, загадочный и волшебный мир театра. Кто хоть раз в жизни не хотел подсмотреть за кулисы и не увидеть его своими глазами с другой стороны?!

Как рождаются спектакли? Как репетируют актеры? О чём они втайне мечтают и чего хотят? На все эти вопросы вы найдёте ответы в комедии «Что творят мужчины?».

Для участия в конкурсе нужно:

1) Сделать репост записи себе на страницу;

2) Быть подписчиком группы «Урал-Пресс-Информ» ВКонтакте.

Итоги конкурса мы подведем уже сегодня, 11марта, вечером, с помощью специального приложения.