Акции «Внимание, переезд!» прошли в Челябинской области

В Международный день безопасности на переездах, который отмечается девятого июня, железнодорожники провели ряд профилактических мероприятий. Акции прошли в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Троицке, Карталах и других городах региона.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, организаторы мероприятия раздали водителям памятки с правилами дорожного движения в местах пересечения автомобильных и железных дорог. Самые активные водители поучаствовали в викторине и получили памятные подарки.

Проблема безопасности на железнодорожных переездах Южно-Уральской магистрали остается актуальной. В январе – мае 2022 года дежурные по переездам зафиксировали более 70 нарушений водителями правил дорожного движения. На ЮУЖД в этот период произошло три столкновения автомобилей с железнодорожным подвижным составом, из них один случай – вне переезда. Во всех случаях водители нарушили правила дорожного движения. Два ДТП произошло в Челябинской области (Жукатау – Ункурда, ст. Полетаево). Один случай ДТП был зафиксирован на территории Оренбургской области (Красногвардеец - Новоперелюбская).

ЮУЖД призывает водителей автотранспорта проявлять особую бдительность и строго соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных путей. Запрещается въезжать на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора и сигнале дежурного. Нельзя проезжать, если в пределах видимости приближается поезд или если за переездом образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде.

ДЛЯ СПРАВКИ

Для повышения безопасности в текущем году на полигоне Южно-Уральской железной дороги будут отремонтированы 19 железнодорожных переездов, из них 12 переездов – в Челябинской области, четыре - на территории Курганской, три - Оренбургской. В рамках комплекса ремонтных работ запланировано как масштабное обновление переездов, так и отдельные работы по замене направляющих столбиков и дорожных знаков, асфальтированию проезжей части и обновление резинокордового настила.