Переезд в Санкт - Петербург - о чем подумать

Многие жители Урала размышляют о переезде в северную столицу. Кто гонится за «длинным рублём», кого-то привлекает дух и культура — словом, вариантов множество. Мы не ставим вопрос «стоит или не стоит переезжать», а предлагаем вашему вниманию несколько советов:

Проведите тест-драйв

Переезд в стиле Юлия Цезаря, то есть «Жребий брошен, Рубикон перейден» — решение импульсивное и рискованное. Санкт-Петербург обладает уникальным ритмом, поэтому лучше приехать на некоторый срок (например, на месяц). За это время погуляйте по городу, присмотритесь, оцените плюсы и минусы. Для знакомства с Петербургом отведите достаточную сумму денег, чтобы жить так, как вы привыкли.

Подумайте о постоянном жилье

Недвижимость в Санкт-Петербурге — хороший объект для инвестиций сам по себе, поэтому покупка жилья здесь выглядит разумной. Если вы переезжаете в одиночку, или семья пока небольшая, однокомнатные квартиры будут оптимальны по бюджету. Посмотреть варианты можно, например, по ссылке https://spb.etagi.com/realty/odnokomnatnye-kvartiry/ . Переезжающие в Петербург часто выбирают районы, сравнительно удалённые от центра, но обладающие развитой инфраструктурой, близостью к школам, паркам, морю.

Оцените плюсы и минусы

Пока вы «притираетесь» к городу, у вас будет время оценить его достоинства и недостатки на собственном опыте. Впрочем, плюсы очевидны заранее:

Санкт-Петербург меньше Москвы. Это ощущается как в повседневном ритме, так и в сравнительной стоимости жизни;

в тоже время здесь много возможностей для работы и отдыха;

это в буквальном смысле город-музей. В центре трудно найти дом, в котором не жил бы кто-то знаменитый, или улицу, по которой не гулял поэт или художник;

Петербург обладает неповторимой атмосферой, и это не воздух, не парки и музеи, а люди. Кажется, что все без исключения коренные петербуржцы получили блестящее воспитание.

Период знакомства с городом и «акклиматизации» помогает оценить, насколько вы готовы к встрече с минусами проживания в северной столице:

Петербург — город-миллионник, поэтому дорога здесь занимает сравнительно много времени;

по сравнению с небольшими городами стоимость проездного билета может неприятно удивить;

самый отпугивающий фактор — погода и климат.

Однако чаще всего переезжающие готовы мириться с недостатками, ведь Петербург либо остается красивой картинкой с открытки, либо входит в сердце, как любовь на всю жизнь.