«Активные соседи»: жители Еманжелинска дружно взялись за палки

Жители Еманжелинска (Челябинская область) дружно взялись за палки для скандинавской ходьбы.

Насколько хорошо пожилые люди умеют ходить с палками, выяснили создатель проекта «Активные соседи», эксперт Общественной палаты региона Константин Лопин и председатель движения «Челябинск здоровый - Челябинск успешный», общественный представитель Агентства стратегических инициатив, член общественного совета при главном управлении молодежной политики Челябинской области Владислав Пидуков.

В гости к еманжелинцам гости из южноуральской столицы пожаловали вчера, 15-го июня, констатировав, что местные жители уже почти профессионально занимаются скандинавской ходьбой, некоторые даже участвуют в различных спортивных мероприятиях - и не только районного значения.

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Как рассказал Константин Лопин, жителям Еманжелинска было передано 11 комплектов для занятий абсолютно бесплатно (спасибо Ресурсному центру).

Напомним, проект реализуется с использованием гранта губернатора Челябинской области на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом поддержки гражданских инициатив Южного Урала.

«Наши «Активные соседи» в самом разгаре - Владислава Пидукова уже знают и с нетерпением ждут не только в Метлино, Еманжелинске и Красногорске (три этих населенных пункта вошли в проект), но приглашают и на другие территории. Представители старшего поколения получают очень много позитивных эмоций, участвуют в спортивных соревнованиях. До сих пор не все пожилые люди могут поверить, что они бесплатно получают не только обучение, а еще и комплекты для скандинавской ходьбы. Но это факт - уже выдано более 50 комплектов. Стараемся за счет спонсоров найти дополнительные средства, так как желающих в территориях оказалось больше, чем казалось в начале проекта», - рассказал Константин Лопин.

По его словам, люди старшего возраста по-настоящему счастливы – это видно по их лицам.

Отметим, Владислав также продвигает и свой проект «Активное долголетие: 55+» – недавно он стал победителем конкурса Фонда президентских грантов.