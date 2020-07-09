Александр Астахов: Набережная озера Смолино станет любимым местом отдыха многих челябинцев

В ленинском районе Челябинска активно благоустраивается набережная озера Смолино. Сегодня, девятого июля. заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов оценил ход работ по ее благоустройству.

Уютная, стильная территория протяженностью полкилометра (с обустроенной в непосредственной близи парковкой на 17 машин) появится вдоль берега городского водоема по улице Новороссийской, от 83-го до 97-го дома. Пляжа здесь не будет. Только прогулочная зона. Пляж районные власти планируют обустроить чуть дальше этого пространства - после проектирования.

Знаковое для города общественной пространство обустраивают в рамках национального проекта "Формирование современной городской среды". Проектирование велось практически весь 2019-й год. Четвертого мая этого года был заключен договор на выполнение работ с подрядной организацией ООО "А-Холдинг". Заказчиком является администрация Ленинского района. Стоимость контракта составляет немногим меньше 21-го миллиона рублей.

Как сообщил Александру Астахову заместитель районного главы Зуфар Нургалиев, изначально планировалось сдать объект ко дню рождения Челябинска - к 13-му сентября, однако по ряду объективных причин сроки сдвинулись.

"Все вопросы, которые есть, в том числе по территории вдоль забора медицинского центра, решаемы, но они немножко отдалили реализацию проекта", - отметил Зуфар Нургалиев.

Он рассказал, что часть земельного участка, где буквально через два с половиной месяца появится чудо-набережная, находилась в муниципальной собственности, а часть принадлежала заводу ЧТПЗ, который на безвозмездной основе передал свою часть земли городу - благодаря этому щедрому жесту стало возможным создание на берегу Смолино единого пространства.

По словам начальника участка Григория Балабяна, на набережной озера Смолино появятся пешеходная и велосипедная дорожки, детская площадка с резиновым покрытием, деревья, газон.

Зуфар Нургалиев уточнил, что на прибрежной территории будет высажено 134 крупномера, и рассказал об обустройстве на набережной воркаут-площадки, о перголе с качелями для взрослых - явлении, очень популярном в Ленинском районе.

"В 2019-м году мы одними из первых установили у себя в районе такие "взрослые" качели. Они появились в сквере по улице Феди Горелова, в семейном сквере, в ЖК "Смолинском". До сих пор удивляемся и радуемся тому, насколько востребованным элементом благоустройства оказались качели", - рассказал Зуфар Нургалиев.

Он уверен, что благоустроенную набережную облюбуют не только жители Ленинского района - сюда будут съезжаться жители всего города. Качаясь на качелях, уютно устраиваясь на стильных скамейках или неторопливо прогуливаясь по дорожкам общественного пространства, челябинцы получат возможность полноценно отдыхать, наслаждаясь панорамой озера и приятной, свежей прохладой, какая всегда бывает вблизи воды.

"К настоящему моменты мы убрали весь грунт, отодвинули бутовый камень от береговой дорожки, засыпали "подушку", сделали дренаж, выполнили все закладные по электроосвещению. Штукатурим подпорные стены. А еще завезли газон", - сообщил Григорий Балабян.

По его словам, тротуарной плиткой будет выложена площадь в 3600 квадратных метров (ширина пешеходной зоны - четыре метра), площадь велодорожки составит 2200 "квадрата" (ее ширина будет равна трем метрам). Детская площадка с резиновым покрытием разместится на площади в 180 квадратных метров, зеленый газон украсит пространство на площади около трех тысяч "квадратов".

"Благоустроенная набережная озера Смолино - это долгожданная территория. Уже проведено берегоукрепление, дальнейшие работы на объекте ведутся полным ходом. Мы держим ход благоустройства на постоянном контроле. Надеемся, что все будет выполнено в срок", - отметил Александр Астахов.

Он добавил, что жители Челябинска спокойно смогут гулять здесь в темное время суток - для этого на набережной установят фонари, которые будут освещать прибрежную территорию и ранним утром, и поздним вечером (торшеры установят вдоль всей благоустраиваемой территории, по обеим сторонам набережной).

Что очень важно, прибрежная зона озера Смолино станет пространством, доступным для всех категорий отдыхающих. И для маломобильных горожан, и для мам с колясками, и для пожилых людей, и для велосипедистов.

"Это очень показательный проект. У жителей вообще всегда очень востребовано все, что связано с водными объектами", - подчеркнул Александр Астахов.

Он сделал акцент и на необходимости в последующем достойно обслуживать благоустроенную территорию, содержать ее в надлежащем состоянии, регулярно подметать набережную и очищать от мусора, а в зимний период - качественно убирать и своевременно вывозиить снег.

По словам Зуфара Нургалиева, обслуживанием набережной будет заниматься созданное в конце прошлого года подразделение (чиновник похвастался, что такого больше нет ни в одном районе Челябинска) - МКУ "Служба благоустройства Ленинского района".

Напомним, набережная озера Смолино как объект благоустройства заняла второе место в голосовании на портале "Активный житель 74" (безусловным лидером оказался долгоиграющий проект по благоустройству "Плодушки", на реализацию которого будут потрачены десятки миллионы рублей), состоявшемся в 2018-м году. В 2019-м году проводилось проектирование. В 2020-м предстоит осуществить самую важную задачу - достойно воплотить идеи авторов проекта в реальность.

Набережная на озере Смолино вошла в число 11-ти общественных пространств, благоустраиваемых в Челябинске по федеральной программе "Формирование современной городской среды" в этом году. Общая сумма финансирования из трех бюджетов - федерального, областного и городского - на преображение данных территорий составляет 180 миллионов рублей.

Жители Челябинска, пришедшие на встречу с Александром Астаховым (это были женщины, в основном - пенсионного возраста), внимательно прислушивались к разговору о ходе благоустройства. Одна горожанка попросила чиновника решить проблему, с которой столкнулись она и другие жители 89-го дома, чьи окна смотрят в сторону набережной, - в их квартиры круглые сутки бьет свет фонарей. По словам челябинки, не помогают ни шторы, ни жалюзи.

Александр Астахов и Зуфар Нургалиев пообещали придумать, как выйти из ситуации, чтобы и жильцам было комфортно находиться в своих квартирах, и отдыхающим - светло и приятно гулять.

Другая пришедшая на встречу с замом главы Челябинска горожанка похвалила идею благоустройства именно этого общественого пространства и сказала, что люди очень ждут набережную. Женщина выразила уверенность, что челябинцы будут приходить сюда с огромным удовольствием, и поблагодарила власти за проводимую работу.

Александр Астахов ответил, что после таких добрых слов работать хочется еще больше и еще лучше.