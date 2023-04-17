Алексей Лошкин привез на передовую помощь участникам СВО

Председатель Контрольно-счетной палаты Челябинской области Алексей Лошкин в очередной раз посетил Донецкую Народную республику, куда доставил так необходимые на передовой блокираторы дронов.

От учеников челябинской школы N118 имени Героя Советского Союза Николая Кузнецова солдатам батальона «Южноуралец», которые несут службу на Угледарском направлении, передали письма.

«И эта самая сильная мотивация для наших героев - ничто не может поднять боевой дух сильнее, чем слова поддержки из уст ребенка», - отмечают в телеграм-канале КСП региона.

Поездка совпала с празднованием Светлой Пасхи. Совместно с активистами «Молодой Гвардии Единой России» участникам СВО передали куличи и другие подарки.

Кроме того, делегация навестила и поздравила с наступающим праздником врачей и солдат, которые проходят восстановление в Донецкой больнице имени Калинина.

«Вера, сила духа, поддержка ближнего требуют сегодня от нас не только слов, но и действий! Каждый может внести вклад в большое дело, в большую победу!» – подчеркнул Алексей Лошкин.

Напомним, Челябинская область помогает в восстановлении Свято-Преображенского храма в городе-побратиме региона – Волновахе (ДНР). Врио главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин, посетивший храм накануне Пасхи, поблагодарил южноуральцев за помощь.