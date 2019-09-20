Алексей Текслер: Играю на гитаре и люблю бардовские песни
Фото: 
Валерий Иванов
Общество
Сегодня, 16:33
Автор: 
Евгения Александрова, Инна Шемаева

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 20 сентября,в день своей инаугурации рассказал журналистам, что его увлечением является игра на гитаре.

Про свое хобби и увлечение игрой на гитаре губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал журналистам после посещения музыкальной школы №13, которая располагается в  поселке ЧВВАКУШа. Раньше дети ютились в аварийном здании с протекающей крышей, а сейчас будут заниматься в комфортных условиях в новом здании. Глава региона побывал на новоселье, поздравил детей, педагогов и родителей с радостным событием.

«Я до сих пор играю на шестиструнной гитаре. Я играю и люблю, естественно, бардовские песни. Имею в виду Цоя, ДДТ, Чайф. Вообще много чего играю. Современные же мы тоже», - сказал Алексей Текслер.

Подробности визита Алексея Текслера на открытие здания новой музыкальной школы расскажем чуть позже.

Автор: 
Евгения Александрова, Инна Шемаева
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