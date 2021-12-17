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17.12.2021

Майк Тайсон — самый высокооплачиваемый спортсмен на Cameo
Алексей Текслер
образование
Общество
17.12.2021 22:05

Алексей Текслер: Каждый ребенок талантлив, нужно только определить, в чем помочь ему

В Челябинской области уделяется большое внимание совершенствованию условий для развития школьников, для раскрытия их способностей и талантов.

«Образование – это не только знания и компетенции, но и личностное развитие, понимание своего места в жизни. И функция воспитания, безусловно, ложится в том числе на образовательные учреждения, как это было всегда в нашей стране, - подчеркивает губернатор Челябинской области Алексей Текслер. - Каждый ребенок талантлив, нужно только определить, в чем помочь ему».

Для этого на территории региона успешно реализуется национальный проект «Образование» в рамках пяти региональных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы», «Патриотическое воспитание граждан РФ» нацпроекта «Образование».

Все проекты взаимоувязаны между собой и направлены на достижение цели обеспечения высокого качества образования для решения задач социально-экономического развития Челябинской области.

По итогам 2021 года область выходит на достижение всех индикативных показателей национального проекта «Образование».

ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»

В рамках проекта в регионе создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи.

«Без интенсивного развития системы дополнительного образования будет страдать и качество общего образования детей. В нашей стране это взаимосвязанные вещи. Допобразование всегда позитивно влияет на качество общей подготовки и знаний ребенка. Поэтому мы активно наращиваем мощности системы дополнительного, делая основной акцент на сельские территории», - отметил министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.

В сентябре 2021 года в рамках проекта открыто 881 новое место дополнительного образования детей в четырех муниципалитетах: Еманжелинский муниципальный район (150 мест), Кыштымский городской округ (150 мест), Чебаркульский муниципальный район (378 мест), Уйский муниципальный район (203 места).

В Еманжелинске в 2021 году «новые места» созданы в МБУ ДО ЦДТ «Радуга», где открылась лаборатория естественно-научной направленности (10 мест с охватом 100 человек), и школе №15, где дети будут заниматься в объединении «3Д-моделирование» (10 мест с охватом 50 человек).

Участие в нацпроекте позволило комплексно оснастить новые места для реализации программ дополнительного образования. С помощью «умного» оборудования дети смогут реализовывать свои инженерные и конструкторские идеи. На эти цели из федерального, областного, местного бюджетов выделено более одного миллиона рублей.

Как отметила начальник управления проектной деятельности правительства Челябинской области Светлана Мишукова, благодаря реализации данных проектов дети получат хорошее образование, новые знания и навыки, а также смогут определиться с выбором своего жизненного пути.

В трех образовательных организациях Кыштыма дети будут заниматься по дополнительным общеобразовательным программам туристско-краеведческой направленности «Горный туризм», «Школа безопасности» и физкультурно-спортивной направленности «Весёлый мяч».

В школе №3 Кыштыма, где создан Клуб туристско-краеведческого направления «Эхо», в текущем году на выделенные деньги был сделан ремонт в спортивном зале и приобретено новое оборудование для занятий туризмом: палатки, карабины, туристические коврики, навигатор, фотоаппарат, каски, набор походной посуды, медицинские аптечки.

В открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие 171 тысяча 472 обучающихся.

В восьми школах обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в восьми муниципальных образованиях: Агаповский муниципальный район, Брединский муниципальный район, Верхнеуральский муниципальный район, Еманжелинский муниципальный район, Златоустовский городской округ, Пластовский муниципальный район, Уйский муниципальный район. С октября 2021 года – в Кыштымском городском округе.

В рамках реализации федерального проекта «Билет в будущее» 17 тысяч 787 детей приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации. В челябинском историческом парке «Россия – Моя история» начала работать квестовая мультимедийная выставка-тестирование «Лаборатория будущего», которая поможет школьникам определиться с будущей профессией.

В Челябинском парке «Россия – Моя история» профессиональные пробы пройдут более двух тысяч школьников. Это учащиеся школ столицы Южного Урала. Школьники Магнитогорска, Миасса и Златоуста также смогут очно принять участие в проекте на базе профессиональных образовательных организаций этих городов. Всего профориентационные пробы в нашем регионе смогут пройти три тысячи 600 школьников.

«Лаборатории профессий» пользуется большой популярностью у ребят: ежедневно более 300 школьников области становятся участниками профориентационной программы. «Получая от них обратную связь, мы можем с уверенностью сказать про новую выставку ассоциации парков «Россия – Моя история» на мотив Владимира Маяковского и его поэмы «Кем быть»: “Выставку переворошив, намотай себе на ус - все работы хороши, выбирай на вкус”», - комментирует Диана Малышева, директор Дирекции фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области, частью которой является мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история».

ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»

В рамках проекта обеспечивается возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка.

В сентябре 2021 года в шести муниципальных образованиях открыты центры образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»: Агаповский муниципальный район, Аргаяшский муниципальный район, Еманжелинский муниципальный район, Карабашский городской округ, Коркинский муниципальный район, Копейский городской округ. Центры оснащены всем необходимым оборудованием.

В селе Калачево Копейского городского округа «Точки роста» создана на базе средней общеобразовательной школы №5. Начальник управления образования администрации Копейского городского округа Алексей Ангеловский подчеркнул, что центр «Точка Роста» важен для развития общекультурных ценностей, цифровой грамотности, проектной деятельности, творческой социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности и должен обеспечить формирование современных компетенций и навыков у школьников.

В центре планируется реализация не только общеобразовательных программ по предметам «Физика», «Биология», «Химия», «Информатика», «Технология» с обновленным содержанием и материально-технической базой, но и реализация программ дополнительного образования, проектной и внеурочной деятельности.

На создание центра направлено три миллиона рублей: одна половина суммы - на закупку оборудования, вторая - на капитальный ремонт школьного здания. В течение лета были обновлены помещения кабинетов физики, химии, биологии и кабинета для дополнительного образования, их оснастили современной мебелью и профильным комплектом оборудования естественно-научной и технологической направленности. Кабинеты по физике, химии и биологии оборудованы цифровыми лабораториями и ноутбуками. Кабинет дополнительного образования оснащен современным оборудованием, которое даст возможность увлекательно изучать основы 3D-моделирования и робототехники.

В Еманжелинске Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» создан на базе школы № 2. Здесь дети будут осваивать биологию, химию, физику и программы дополнительного образования. Также центр станет общественным пространством для проектной и творческой деятельности школьников, учителей, родителей.

С сентября 2021 года в двух коррекционных школах Челябинской области - МКОУ «Ашинская школа-интернат № 5 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и МБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №111» г. Трехгорный, - осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, созданы условия современной образовательной среды, обеспечивающие индивидуальные образовательные маршруты с учетом особых потребностей.

В Челябинской области продолжает расти сеть инновационных образовательных площадок. «Министерством была инициирована программа по развитию сети инновационных образовательных площадок, которую поддержало Правительство области. В июле 2019 года Челябинская область стала победителем сразу нескольких конкурсов на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание детских технопарков, центров информационного образования и других современных образовательных площадок для детей и молодежи в рамках реализации национального проекта “Образование”», - отметил Александр Кузнецов.

В сентябре на базе школы № 9 Троицка состоялось открытие школьного технопарка «Кванториум». В «Кванториуме» реализуются рабочие программы по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология», «Информатика» и «Технология» (с охватом 473 обучающихся), и по восьми программам дополнительного образования (с охватом 532 обучающихся).

На реализацию проекта было потрачено более 32 миллионов рублей, в том числе более 20 миллионов рублей – федеральные финансирование, 854 тысячи рублей – областные и 11 миллионов – местное.

«В нашем городе база 13-го лицея является опорной точкой челябинского Курчатов-центра, который, в свою очередь является филиалом образовательного центра Сириус (Сочи). Мы планируем, что «Кванториум» станет такой же площадкой, - рассказал Кирилл Рогель, заместитель главы Троицка. - Школьный технопарк - это не просто красивая «картинка», где можно полетать на дронах или устроить бои роботов - это образовательный процесс, углубленное изучение и будущий профессиональный рост ребенка и его определение в перспективе».

ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»

В рамках проекта в школах региона внедряется цифровая образовательная среда.

В сентябре в Сатке состоялось открытие центра цифрового образования детей «IT-куб». Двухэтажное здание для размещения центра было подарено городу группой компаний «Магнезит». И теперь школьники абсолютно бесплатно обучаются самым передовым направлениям в сфере информационных технологий, робототехники и IT.

«В вашем городе создается рабочая цифровая среда, и не только в системе образования. Уверен, открытие «IT-куба» даст новый импульс этому развитию, в том числе, поможет и подготовке высокопрофессиональных кадров для «Группы «Магнезит». Без участия руководителей этой компании ничего бы не было. Такие события происходят там, где есть заинтересованные люди. Общими усилиями мы превратим центр не просто в один из «IT-кубов» страны, а в базовую точку социально-экономического развития нашего региона», - подчеркнул Александр Кузнецов.

Финансирование нового проекта осуществлялось из нескольких источников. В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» областным государственным бюджетным учреждением была получена субсидия на создание центра цифрового образования детей «IT-куб» в сумме 11 миллионов 698 тысяч 700 рублей. Из них 468 тысяч рублей за счет областного бюджета и 11 миллионов 230 тысяч 700 рублей - за счет федеральных средств. Более восьми миллионов рублей выделил на переустройство здания местный бюджет.

«К техническому оснащению «IT-Кубов» предъявляются особо строгие требования, - рассказал Кирилл Платонов, директор площадки. - Ведь ребятам в возрасте от 6 до 18 лет предстоит изучать системное администрирование, виртуальную и дополненную реальность, мобильную разработку, основы алгоритмики и логики, программирование на Python. И, конечно, робототехнику, в том числе по специальной разработанной программе «ИнженерикУМ» для детей с особыми образовательными потребностями. А серьезные программы требуют серьезного оборудования».

В сентябре в Центре цифрового образования «IT-Куб» Южноуральска открылись новый бассейн и новое учебное направление – «Моделирование автономных надводных аппаратов». Новое направление занятий стало доступно для школьников благодаря появлению уникального аппарата – автономного необитаемого подводного робота MiddleAUV.

Теперь юные инженеры смогут в комфортных условиях и во всеоружии осваивать азы современного конструирования и проектирования в области судомоделирования, а также подводной и надводной робототехники. На ремонт и приобретение оборудования из областного бюджета было выделено более четырёх миллионов рублей.

Кроме того, в рамках проекта 282 образовательные организации (32%) до конца 2021 года будут оснащены (или обновлены) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования. Заключены соответствующие государственные контракты.

ПРОЕКТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»

В рамках проекта обеспечивается возможность студентам колледжей и техникумов получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда.

В октябре 2021 года на базе ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж» состоялось открытие четырех современных мастерских в сфере строительства по компетенциям: «Сухое строительство и штукатурные работы», «Сантехника и отопление», «Технологии информационного моделирования BIM», «Геопространственные технологии». Все необходимое оборудование поставлено.

В настоящее время более пятисот студентов колледжа проходят обучение на базе мастерских в рамках основной профессиональной образовательной программы. Кроме того, мастерские аккредитованы как центры проведения демонстрационного экзамена. С начала учебного года 69 обучающихся ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж» уже успешно прошли процедуру сдачи демонстрационного экзамена. Помимо студентов ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж», демонстрационный экзамен на базе созданных мастерских прошли 50 выпускников еще двух учреждений СПО региона на основании заключенных договоров о сетевом взаимодействии.

В рамках сетевого взаимодействия со школами более ста обучающихся занимаются на базе мастерских по дополнительным общеобразовательным программам (профессиональные пробы и основы профессии).

В настоящее время на базе мастерской «Технологии информационного моделирования БИМ» проходят обучение 13 человек в рамках повышения квалификации.

Мастерские станут площадками проведения IX Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» по соответствующим компетенциям, и уже сегодня на базе мастерских идет процесс подготовки участников как основной, так и юниорской линейки чемпионата.

Отметим, что 7,72 % обучающихся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей, план на 2021 год составляет 5% обучающихся.

В рамках государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена проведена независимая оценка качества подготовки выпускников с участием работодателей для трех тысяч 700 выпускников профессиональных образовательных организаций Челябинской области при плане на 2021 год - 750 выпускников.

ПРОЕКТ «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ»

В рамках проекта в области обеспечено функционирование системы патриотического воспитания молодежи.

В регионе разработано и внедрено две тысячи 79 рабочих программ воспитания. В соответствии с распоряжением Министерства просвещения РФ (от девятого декабря 2021 года № Р-163) Челябинская область вошла в число пилотных субъектов Российской Федерации по внедрению ставок советников руководителей общеобразовательных организаций по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

«Что здесь важно: такие специалисты должны опираться на объединяющие всех нас гражданские, патриотические ценности, на историческое наследие наших народов. Но нельзя действовать, разумеется, под копирку, по единому шаблону. Нужно обязательно учитывать традиции, культуру каждого региона. Россия – очень многообразная, разнообразная страна, в каждом регионе есть свои особенности. Но единством такого разнообразия и сильна Россия», - отмечал президент Владимир Путин. Опыт пилотных территории планируется впоследствии распространить на всю страну.

В Челябинской области проект реализуется во всех 43 муниципальных образованиях. С первого сентября 2021 года в 440 школах приступили к работе советники по воспитанию и работе с детскими объединениями. Трудоустроены 573 человека, из них прошли обучение в ФГБОУ «МДЦ «Артек» - 522 человека.

Координаторы пилотного проекта включены в состав комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрациях муниципальных образований.

В целях содействия профессиональному развитию советников по воспитанию в рамках Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека» в 2021 году введена специальная номинация «Навигаторы детства» для сотрудников общеобразовательных организаций, занимающих должность эксперта (советника). В первом (заочном) этапе от Челябинской области в конкурсе принимают участие 23 советника из 14 муниципальных образований региона: Златоустовский, Кыштымский, Магнитогорский, Челябинский, Чебаркульский, Южноуральский городские округа, Агаповский, Еманжелинский, Катав-Ивановский, Коркинский, Нязепетровский, Саткинский, Сосновский, Увельский муниципальные районы. Финал всероссийского конкурса состоится в декабре 2021 года в Москве.

В ноябре в области советники директоров по воспитанию в течение трех дней в отеле «Малахит» изучали «Новую философию воспитания» в рамках проекта «Навигаторы детства».

«Роль советника - стать навигаторами в многообразии проектов, мероприятий, которые предлагаются детскими общественными организациями, помочь ребятам выстроить собственную траекторию личностного развития в соответствии с интересами и способностями», - пояснила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Советников учили как замотивировать ребят и не выгореть самому, как создавать крутые проекты и привлечь дополнительные ресурсы, как выстроить систему управления в школе и работу с родителями.

В настоящее время осуществляется мониторинг воспитательной среды образовательных организаций - школ участников пилотного проекта, по результатам которого будет разработана адресная карта по развитию воспитательной среды в каждой школе.

ФОТО: пресс-служба губернатора

Автор: Любовь Юрина
Алексей Текслер
образование
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17.12.2021

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Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

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